Sportski ribolov: Nikola Denić pobednik Kupa oslobođenja Grada Beograda

BEOGRAD – Za vikend je održano tradicionalno takmičenje u lovu ribe udicom na plovak, Kup oslobođenja Grada Beograda.

U kategoriji kadeta takmičili su se i članovi USR,,Linjaka”. Prvo mesto i epitet Pobednik Kupa osvojio je Nikola Denić, a uspešni su bili i Filip Poledica, drugo mesto u sektoru kao i Nikola Krivokuća, četvrto mesto u sektoru, prenosi Glas Opova.

Na ovom prestižnom takmičenju rivali su im bili troje reprezentativaca Srbije koje je Nikola Denić ostavio iza sebe na tabeli i poneo laskavu titulu.

USR Linjak se zahvaljuje klubu ,,Jolly” na sjajnoj organizaciji, sportskoj atmosferi i dobrim nagradama. Sledeće nedelje će u trećem kolu Lige Beograda Denić pokušati da osvoji jedno od prva tri mesta i staviti krunu na uspehe kadeta ,,Linjaka” ove godine.

(Glas Opova)