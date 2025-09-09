PFL Pančevo: Sakuljani tri boda u gostima, Tempu remi u Sefkerinu

U četvrtom kolu PFL Pančevo sakulski Borac je ostvario drugu prvenstvenu pobedu. Sakuljani su zabeležili trijumf na gostovanju Debeljači rezultatom 1:4 (0:2), a strelci za Borac su bili Nemanja Nedić, Slađan Novković (2) i Pavle Martinović.

U Sefkerinu Tempo i Budućnost iz Banatskog Brestovca odigrali su utakmicu bez golova.

Rezultati 4. kola: Tempo – Budućnost 0:0; Spartak 1911 – Borac 1:4; Dolina – Partizan 2:0; Sloga – Omladinac 5:0; BAK – OFK Proleter 3:3; Radnički – Unirea 2:4; Crvena zvezda – Ševac 5:0; Banatul – Vulturul 1:1

Tabela: 1. Dolina (12); 2. Crvena zvezda (10); 3. Unirea (9); 4. Vulturul (8); 5. Borac (8); 6. Banatul (7); 7. Partizan (7); 8. OFK Proleter (7); 9. Ševac (7); 10. Sloga (3); 11. Spartak 1911 (3); 12. Omladinac (3); 13. BAK (2); 14. Tempo (2); 15. Budućnost (1); 16. Radnički (0)

(Glas Opova)