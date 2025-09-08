Ministar Mali: Tržišna inspekcija počela kontrolu cena u trgovinskim lancima

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je tržišna inspekcija započela kontrolu primene Uredbe o igraničavanju marži u maloprodajnim objektima.

Istakao je da se sa trgovinskim lancima kontinuirano vodi dijalog o snižavanju cena na koje se uredba odnosi, kao i da lanci pokazuju spremnost da snize cene.

Mali je rekao da je trgovinskim lancima dato vreme da usklade sisteme i isprave eventualne nepravilnosti.

“Tamo gde su marže više od 20 odsto cene sigurno idu dole, molim i građane da nam pomognu, ako primate nešto što mi ne vidimo. Gde možemo da usmerimo inspekciju, bez zloupotreba, to ćemo uraditi”, rekao je Mali na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen novi krug nagradne igre “Uzmi račun i pobedi”, a na pitanje o najavljenoj kontroli tržišne inspekcije.

Istakao je da se posle sedam dana primene mere o snižavanju cena vidi efekat na životni standard građana u pozitivnom smislu. Naglasio je da će izmenama i dopunama zakona o trgovini, kao i zakonom o zaštiti potrošača i zakonom o nelegalnim tržišnim praksama, koji će biti doneti ove godine, sistemski biti rešeno pitanje cena u maloprodajnim lancima.

Govoreći o tome kako će novi set ekonomskih mera uticati na životni standard građana, Mali je rekao da je ekonomska politika deceniju unazad uvek bila usmerena ka tome da građani žive bolje i da se vidi briga prema njima.

Dodao je da nove ekonomske mere imaju dva smera, jedno je sniženje cena na proizvode sa maržom većom od 20 odsto i smanjenje kamatnih stopa na potrošačke i stambene kredite, kao i smanjenje računa za struju za najugroženije.

“S druge strane imate podizanje životnog standarda direktno kroz podizanje plata, penzija,kao i minimalne zarade koja će od 1. oktobra biti 500 evra, a sa redovnim povećanjem od 1. januara 550 evra. Veliki su to pomaci napred”, istakao je Mali.

Dodao je da je pre 10 godina godina minimalna zarada 15.700 dinara, kao i da su penzije tri godine zaredom povećavane u dvocifrenom iznosu.

“Kada izuzmemo inflaciju too su ozbiljni efekti na podizanje životnog standarda građana Srbije, ali mi smo to rekli i pre par godina. U 2019. godini Vučić je rekao da će prosečna zarada u Srbiji 2025. godine u decembru biti preko 1.000 dolara. Malo ko je verovao u to, ali za tri meseca prosečna zaradu u Srbiji, biće iznad 1.000 dolara. Za dve i po godine imaćemo prosečnu zaradu u Srbiji 1.400 evra, prosečna penzija biće 650 evra i minimalna zarada 650 evra. Dakle, transparentno, vrlo direktno, otvoreno prema građanima, govorimo šta ćemo da uradimo, obećanje koje damo ispunjavamo u korist njihovu, to se direktno vidi i oslikava na njihov životni standard”, rekao je Mali.

Na pitanje o šteti koju blokade nanose ekonomiji Srbije i kako da se stvari vrate u normalu, Mali je rekao da blokade, slike nasilja i želja manjine da Srbija stane traju devet-deset meseci, ali da je uprkos tome ekonomija Srbije pokazala visok stepen otpornosti, kao i da se ne može reći da blokade nisu nanele štetu jer su, kako je rekao, manji prihodi i prometi.

“Kad pogledate broj turista, niko ne želi da dođe u zemlju kad vidi slike nasilja i blokada da ne može slobodno da prođe ulicom, kad pitate bilo kog a od zanatlija, taksista bilo gde u Srbiji, smanjen im je promet jer nema toliko posla. Strah se bio uvukao u kosti, ljudi nisu izlazili, trošili i to je logična posledica”, rekao je Mali.

Naglasio je da Srbija neće da stati i da će sve što je izgubljeno u prethodnom periodu biti nadoknađeno većim i boljim radom u narednom periodu, kao i da to pokazuju izveštaji kreditnih rejting agencija i stanje našeg javnog duga na berzama širom sveta.

“Uprkos blokadama i slika nasilja, nije bilo smanjenja našeg investicionog rejtinga, iako je to bila jedna od najvećih želja blokadera. S druge strane, ako pogledate prinose na naš javni dug na finansijskim tržištima, nikakvih pomeranja velikih tu nije bilo, upravo zbog toga što investitori, oni koji gledaju stanje naše ekonomije objektivnije nego možda i mi, vide da nam je apsolutno situacija i dalje stabilna , iako su nam stope rasta niže od previđenih, i dalje rastemo’’, rekao je Mali.

Kazao je da je stopa nezaposlenosti u Srbiji na rekordno niskom nivou, stopa zaposlenosti na rekordno visokom nivou, da nije zaustavljena nijedna kapitalna investicija i da se u Srbiji, uprkos blokadama i situaciji u svetu, otvaraju novi kilometri auto-puteva i nove fabrike.

“Sama činjenica da nam nisu smanjili kreditni rejting, da smo i dalje zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom, jedina u regionu zapadnog Balkana, jedina koja je kandidat za puno članstvo u EU, dobro govori da je ekonomija pokazala takav nivo otpornosti. Očekujem da, sa smirivanjem situacije da se vratimo na staze na kojima smo bili već prošle godine”, rekao je on.

Podsetio je da je Srbija prošle godine bila treća najbrža rastuća ekonomija u Evropi i da je cilj bio da ove godine ima stopu rasta od 4,2 odsto, a da je trenutno na 2-2,5 odsto.

“Niže nego što smo predvideli, ali smo i dalje pozitivni za razliku od većine evropskih zemalja koje su u minusu ili oko nule”, rekao je Mali.

(Objektiv)