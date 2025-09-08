Maja Gojković uručila ugovore poljoprivrednicima

NOVI SAD – Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je danas 623 ugovora vredna 550 miliona dinara poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Danas su zaključeni ugovori sa 511 korisnika po konkursu za unapređivanje primarne proizvodnje biljnih kultura, a po konkursu za unapređivanje stočarske proizvodnje sa 112 korisnika.

Predsednica je istakla da je reč o dva najznačajnija i najobimnija konkursa u ovoj godini u oblasti poljoprivrede, koji imaju za cilj da dodatno podstaknu domaće proizvođače hrane da obnove svoju opremu i time unaprede radni proces.

Pokrajinska vlada je ove godine opredelila ukupno 550 miliona dinara za bespovratnu finansijsku podršku poljoprivrednim gazdinstvima, od čega je 435 miliona dinara namenjeno za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, a 115 miliona dinara za stočarsku proizvodnju.

„Pokrajinska vlada svake godine izdvaja sve više sredstava za sektor poljoprivrede i program podrške za sprovođenje politike seoskog razvoja, unutar čega se i realizuju ova dva konkursa. Za poslednje dve godine, budžet za program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja povećan je za 300 miliona dinara i sada iznosi rekordnih 1,3 milijarde“, istakla je predsednica Gojković.

Predsednica je istakla da je u prethodnih deset godina Pokrajinska vlada izdvojila više od 100 milijardi dinara za razvoj poljoprivrede, od čega veliki deo čine upravo bespovratne subvencije.

„Nastavićemo da radimo i u budžetu za 2026. godinu na obezbeđivanju boljih uslova za vaš rad, kako po ovim konkursima, tako i za programe subvencijionisanja uređenja atarskih puteva, protivgradnih sistema, navodnjavanja i ublažavanja poslednica vremenskih nepogoda“, izjavila je predsednica Pokrajinske vlade.

Dodeli ugovora prisustvovao je i zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zoltan Tot.

(Pančevac)