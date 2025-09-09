Paprika iz Crepaje krupna i ravna

Bora Vesin i Dragan Andrejević, dvojica mladih Crepajaca, prvi put su ove godine udružili svoj rad i odlučili su da na 3 hektara posade 100.000 sadnica dve sorte paprike.

Dvojica mladih Crepajaca prvi put su ove godine udružili svoj rad i odlučili su da na 3 hektara posade 100.000 sadnica dve sorte paprike. Bora Vesin i Dragan Andrejević zadovoljni su prvim prinosom i kvalitetom roda.

– Kao što je šećerna repa kraljica u ratarstvu tako je paprika kraljica povrtarstva. To je naše crveno zlato. Dobili smo veoma krupne plodove koji su teški i do 300 grama po komadu. Za dobru papriku treba dobra zaštita, kvalitetna prihrana i vrhunsko zalivanje koje mora biti dobro raspoređeno. Mi ovde na našoj njivi imamo sistem zalivanja kap po kap. Ovako dobru papriku ne može svako da proizvede – ističe Bora Vesin.

Kao i uvek u sezoni poljoprivrednih radova teško je naći dobre radnike iako dnevnica od 400 dinara za sat vremena nije mala. Berači paprike u Crepaju su došli iz Tomaševca.

– Ko god želi i može da radi svaki dan može lepo i da zaradi. Nije lako, težak je to fizički posao, budemo na njivi, a onda radimo i na pakovanju paprike. U ovom poslu treba voditi računa pri berbi da se ne lomi biljka, jer ovo je prvi put da se bere, da se ne skidaju zeleni plodovi- kaže jedan od radnika Rajko Fijat iz Tomaševca.

Potražnja za paprikom je velika, jer počinje sezona pravljenja ajvara i zimnice, a veoma su traženi krupni i ravni plodovi koji mogu lepo da se oljušte i ispeku. Dragan Andrejević kaže da su upravo o tome i vodili računa i da njihova paprika tako i izgleda.

– Mislim da smo dobili vrhunsku papriku sa izuzetnim ukusom i kvalitetom.Dosta je debelo meso i slatka je. Nije to slučajno, jer smo pravili selekciju i želja nam je bila da pored dobrog prinosa dobijemo i papriku koja će biti privlačna za kupce – rekao je Andrejević.

Berba paprike trajaće još mesec dana , a cena se još nije stabilizovala i kreće se za prvu klasu od 120 do 150 dinara po kilogramu.

(Pančevac/GJ)

Kafe–radni centar „Zvuci srca“ primer dobre prakse