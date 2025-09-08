Kafe–radni centar „Zvuci srca“ primer dobre prakse

Kafe–radni centar „Zvuci srca“ u Pančevu bio je domaćin delegaciji iz Rumunije, koja je došla u okviru saradnje sa Udruženjem „Down sindrom“ iz Rešice, kako bi preuzeli isti model poslovanja radnog centra i primenili ga u svojoj zemlji.

Goste je sačekala i Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća Grada Pančeva zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike.

„Velika nam je čast i zadovoljstvo što možemo da ugostimo prijatelje iz Rumunije i da zajedno podelimo iskustva u oblasti unapređenja položaja osoba sa intelektualnim poteškoćama u razvoju. Susret ima poseban značaj, jer naše gradove veže pobratimljenje, dugo i iskreno prijateljstvo. Posebno nam je važno što smo se okupili oko teme koja se tiče svih nas – inkluzija i jednake mogućnosti za sve članove društva. Kafe–radni centar „Zvuci srca“ najbolji je primer kako Pančevo podržava osobe sa smetnjama u razvoju i pokazuje da svako zaslužuje priliku da živi, radi i bude vidljiv u zajednici. Verujem da će ovaj susret doneti nove ideje i produbiti našu saradnju u korist osoba sa invaliditetom, ali i celokupnog društva“, rekla je Sanja Patalov Stojadinović tom prilikom.

Cilj posete bio je razmena iskustava u oblasti unapređenja položaja osoba sa smetnjama u razvoju i predstavljanje primera dobre prakse, a kao jedan od najboljih modela u Srbiji izdvojen je upravo kafe-radni centar „Zvuci srca“ u Pančevu.

„Pančevo je poslednjih godina razvilo niz programa koji su usmereni na pružanju podrške osobama sa invaliditetom i sa različitim vrstama poteškoća u razvoju, od jačanja socijalnih usluga u zajednici, preko saradnje sa udruženjima korisnika, do stvaranja prilika za njihovo uključivanje u kulturni i javni život. Nastavićemo i dalje da gradi nove ideje i da razvijamo saradnju sa zajednicama u okruženju, doprinoseći poboljšanju kvaliteta svih, a posebno sugrađanima iz vulerabilnih grupa“ istakla je je Sanja Patalov Stojadinović u svom obraćanju.

Nakon posete kafiću, gde su se razmenjivale ideje i najefikasniji modeli inkluzije, organizovana je vožnja katamaranom po Tamišu i poseta Gradskom muzeju.

(Pančevac)

Kafić „Zvuci srca“ uskoro obeležava godinu dana rada

UPORNOST I TRUD SE ISPLATE: Dve devojke dobile stalno zaposlenje u kafiću Zvuci srca