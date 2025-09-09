Batut: Porast broja zaraženih koronavirusom, svi slučajevi sa blagim simptomima

BEOGRAD – Direktorka Instituta za javno zdravlje “Dr Miloš Jovanović Batut” Verica Jovanović, izjavila je danas da je tokom ovog meseca u Srbiji došlo do porasta broja zaraženih koronavirusom, a da svi slučajevi imaju blage manifestacije. Navela je da je registrovano oko sto slučajeva zaraze. “Tokom ovog meseca je došlo do porasta, ali je to još jako malo. Registrovano je negde oko stotinak pozitivnih slučajeva na SARS-kov-2.

Kada uporedimo taj broj registrovanih pozitivnih slučajeva na kovid u odnosu na prošlu godinu, dolazimo do zaključka da je to značajno, značajno manje”, rekla je Jovanović za RTS. Dodala je da svi slučajevi imaju blage manifestacije, ali da poseban oprez uvek mora da bude kod osoba sa problematičnim imunskim statusom i kod onih sa hroničnim oboljenjima. Jovanovićeva je navela da Institut ulazi u pripreme sezonskog praćenja respiratornih oboljenja, kao i da se grip očekuje u novembru.

“Kada je u pitanju aktuelno epidemiološko stanje, skrenula bih pažnju na sezonu crevnih infekcija koje se kod nas javljaju. One mogu biti izazvane bakterijama i virusima. Kada su bakterije u pitanju, najčešći uzročnik su salmonele koje povezujemo sa hranom koja se konzumira i kampilobakter, a kada su u pitanju virusi navela bih noroviruse i rotoviruse koji su više zastupljeni kod dece, naročite kod dece od jedne do četiri godine”, rekla je Jovanovićeva. Ukazala je da su potrebne opšte mere prevencije i higijena, kao i da je veoma važno praćenje zdravstvenog stanja dece kada se jave virusne infekcije koje počnu sa učestalim stolicama, povišenom temperaturom i da je potrebno da se veoma brzo jave izabranom lekaru, odnosno pedijatru.

