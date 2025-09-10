Vršac domaćin Internacionalnog takmičenja u fitnesu i bodibildingu

Internacionalno takmičenje visokog ranga fitnesu i bodibildingu, pod pokroviteljstvom NPC Srbije, NPC Worldwide i Ifbb Pro lige, održaće se 28. septembra u Kongresno muzičkoj dvorani Centra Millennium, saopštio je jedan od organizatora Damir Krunić.

„Ifbb Pro liga je najveća i najjača liga u svetu, koja ima blizu 500 takmičenja godišnje, u preko 150 zemalja. Na našem takmičenju, svi apsolutni pobednici dobijaju besplatnu kortizaciju za Pro Qualifier takmičenja u 5 različitih zemalja: Švedska, Mađarska, Holandija, Poljska i Kazakstan, gde imaju šanse da pobede Pro Card i postanu profesionalci i imaju mogućnosti da se kvalifikuju dalje za MR i MS Olimpiju. Olimpija je najpre poznatije takmičenje u svetu fitnesa i bodibildinga. Kao na primer olimpijske igre u atletici. Na Olimpiji su se u istoriji ex jugoslovenskog i srpskog bodibildinga takmičili legendarni bilderi kao što su Miloš Sarcev i Nasser El Sonbaty. Pored toga takmičari dobijaju nagrade od sponzora, ABC supplements iz Vranja i Better Bodies i Gasp kompanije iz Teksasa, koja je najveća kompanija fitnes i bodibildinga odeće u svetu. Vlasnici ove dve kompanije, Stefan Manasic i Michael Johansson, biće naši počasni gosti“, kaže Krunić.

Prema rečima Krunića, pored takmičara iz Srbije, najavili su se i takmičari iz Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Slovačke, Švedske, Makedonije, Slovenije, Rusije, Turske i Finske. Nastupiće i par takmičara iz vršačkog kluba Rasputin tim, koji će se po prvi put oprobati na sceni.

„Želimo da se zahvalimo Gradu Vršcu, Centru Millenium i Sportskom savezu Vršca, bez kojih ova organizacija ne bi bila moguća u našem gradu. Plan je da ovo postane tradicija. Već sledeće godine imamo u planu još dva takmičenja u Vršcu, marta i septembra meseca. Ulaz na manifestaciji je besplatan i ovim putem pozivamo sve naše sugrađane da podrže ovu manifestaciju i budu deo istorije“, rekao je Krunić.

(Pančevac)

