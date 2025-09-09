DOLOVO: Polažen venac kod spomenika u Selištu

Dolovačka mesna organizacija Udruženja boraca narodnooslobodilačkih

ratova Grada Pančeva obeležila je u nedelju, 7. septembra, događaj iz Drugog svetskog rata (od lokalnog značaja), kada je oko 400 omladinaca iz Dolova otišlo na Sremski front 1944. godine.

Tog dana svake godine Dolovci polažu venac kod spomenika u Selištu, mestu na kojem su se dobrovoljci okupili više od osam decenija, pre nego što su krenuli dalje zajedno sa partizanskom Narodnooslobodilačkom vojskom dalje u borbu protiv nemačkog okupatora.

Ovog puta cveće u znak sećanja na navedenu lokaciju doneli su predstavnici mesne organizacije pomenutog udruženja boraca Dinko Mitić i Petar Gava.

Dolovci obeležavaju i druge važne datume u vezi sa Drugim svetskim ratom, kao što su Dan pobede nad fašizmom, Dan boraca i Dan ustanka, kao i još jedan događaj od lokalnog značaja, 11. jula, kada su 1941. na tromeđi atara Dolova, Mramorka i Vladimirovca, ovdašnji partizani izvršili diverziju na pruzi i zapodenuli prvi oružani sukob protiv nemačkog okupatora.

Nakon 7. septembra, 4. oktobra biće položen venac i kod spomen-ploče na zgradi

Doma kulture, kada se obeležava Dan oslobođenja tog sela u Drugom svetskom ratu.

