Moskovski hor „Vozroždenie“ oduševio Pančevce

11:32

09.09.2025

Foto: Milan Šupica
U dvorištu Muzeja grada Pančeva  održan  je koncert moskovskog hora „Vozroždenie“, koji je privukao veliki broj posetilaca.

Svečani program počeo je intoniranjem himni Republike Srbije i Ruske Federacije, nakon čega je usledio bogat muzički repertoar koji je publika pozdravljala snažnim aplauzima.

Poklone u ime grada Pančeva uručili su Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada Pančeva, i Ivan Tešić, pokrajinski poslanik u Skupštini AP Vojvodine, koji je ujedno i šef odborničke grupe u Skupštini grada Pančeva.

Koncertu su, pored brojnih građana Pančeva, prisustvovali i ljubitelji ruske muzike iz drugih mesta.

Ovaj nastup hora „Vozroždenie“ u Pančevu ostaće upamćen kao veče prijateljstva, kulture i povezivanja Srbije i Rusije.

(Banatinfo)

