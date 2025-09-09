Moskovski hor „Vozroždenie“ oduševio Pančevce

U dvorištu Muzeja grada Pančeva održan je koncert moskovskog hora „Vozroždenie“, koji je privukao veliki broj posetilaca.

Svečani program počeo je intoniranjem himni Republike Srbije i Ruske Federacije, nakon čega je usledio bogat muzički repertoar koji je publika pozdravljala snažnim aplauzima.

Poklone u ime grada Pančeva uručili su Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada Pančeva, i Ivan Tešić, pokrajinski poslanik u Skupštini AP Vojvodine, koji je ujedno i šef odborničke grupe u Skupštini grada Pančeva.

Koncertu su, pored brojnih građana Pančeva, prisustvovali i ljubitelji ruske muzike iz drugih mesta.

Ovaj nastup hora „Vozroždenie“ u Pančevu ostaće upamćen kao veče prijateljstva, kulture i povezivanja Srbije i Rusije.

(Banatinfo)