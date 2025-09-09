Politika Vesti

Vučić ugostio Džekija Čena: Velika je čast što će ova filmska zvezda predstavljati EXPO u Srbiji

12:09

09.09.2025

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa proslavljenim holivudskim glumcem i novim brend ambasadorom EXPO 2027 Džekijem Čenom.

– Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svetske zvezde, a ovoga puta imamo i posebno zadovoljstvo da ugostimo čuvenog Džeki Čena, čoveka čija filmska umetnost nastavlja da inspiriše sve generacije.

Velika je čast što će ova globalna filmska zvezda i jedan od najvećih svetskih kulturnih ambasadora predstavljati EXPO u Srbiji svojom harizmom i energijom.

Uveren sam da će kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku u predstavljanju događaja koji će našu zemlju postaviti u centar globalne pažnje i približiti svetu duh igre koji EXPO promoviše u našoj Srbiji – objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

(Pančevac)

