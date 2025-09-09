Fudbaleri Srbije ubedljivo izgubili od Engleske sa 5:0

Fudbaleri Srbije dočekali su Englesku u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu od Engleske rezultatom 5:0 (2:0) u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti odigrano 2026. godine u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon debakla Orlova, selektor Dragan Stojković Piksi je rekao: Jedno veče za zaborav u svakom slučaju što se nas tiče. Čini mi se da je ovo moralo da se desi, naišli smo na kvalitetnog protivnika, velika je razlika, u kvalitetu, brzini, fizici. Nismo ni mogli bolje da očekujemo – rekao je Piksi posle meča.

Golove za Englesku su postigli Hari Kejn u 33, Noni Madueke u 35, Ezri Konsa u 72, Mark Guei u 75. i Markus Rašford iz penala u 90. minutu.

Fudbaleri Srbije su meč završili sa igračem manje, pošto je Nikola Milenković isključen u 72. minutu.

Fudbaleri Engleske se trenutno nalaze na prvom mestu na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet utakmica, dok je Srbija treća sa sedam iz četiri meča.

U narednom kolu grupe K, koje je na programu 11. oktobra, sastaće se Letonija – Andora i Srbija – Albanija, dok je Engleska slobodna.

– Želim da se izvninim svim navjačima koji su došli da nas podrže. Hvala im na tome. Krivno nam je što nismo uspeli da ih obradujemo i da ispunimo očekivanja. Englezi su bili mnogo bolji tim, nadigrali su nas u potpunosti, nismo bili na nivou koji je potreban za ove utakmice – kazao je za TV Arena sport Milenković odmah posle meča.

Kapiten Engleza bio je zadovoljan posle meča: – Znali smo da neće biti lako, iako rezultat možda deluje drugačije. Odigrali smo disciplinovano, iskoristili smo šanse i zasluženo slavili. Ovo je bila sjajna predstava celog tima i važan korak ka Mundijalu – izjavio je Kejn za TV Arena sport. Nakon utakmice, navijači su skandirali selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju da podnese ostavku i napusti kormilo Orlova. Upravo je to bilo prvo pitanje na konferenciji za medije. – Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i imaju pravo da iskažu nezadovoljstvo. Kao što ni ja nisam zadovoljan igrom. To je potpuno normalno. To je moj komentar – rekao je popularni Piksi.

(Pančevac)