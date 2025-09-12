Za vaš sigurniji korak u Plandištu

53 prvaka i 46 predškolaca iz Plandišta, Hajdučice i Velike Grede prošla su kroz zabavno edukativni poligon o bezbednosti u saobraćaju.

Povodom tradicionalne akcije „Bezebednost dece u saobraćaju“ Crveni krst Plandište tradicionalno svake godine organizuje edukativni poligon za najmlađe pod nazivom „Za vaš sigurniji korak“. U realizaciji aktivnosti učestovali su predstavnici Policijske stanice, Vatrogasne jedinice, Sportski savez, Kancelarija za mlade i osmoro mladih volontera Crvenog krsta Plandište, prenosi RTV Pančevo.

Ove godine kroz poligon je prošlo blizu 100 mališana od kojih 53 toje – prvaka i 46 predškolaca. Na poligonu su učestvovala deca i iz Velike Grede i Hajdučice.

Jovan Repac predsednik opštine Plandište, istakao je da mu je veoma drago što se ova akcija odžava dugi niz godina u ovoj opštini, i da su deca bila u prilici da na ovom poliginu steknu važna osnovna pravila bezbednosti u saobraćaju.

Akcija „ Za vaš sigurniji korak“ se realizuje u saradnji sa predškolskom ustanovom „Srećno detinjstvo“ Plandište, OŠ „Jovan Jovanovć Zmaj“ Hajdučica, Savetom za bezbednost saobraćaja opštine Plandište, Policijskom stanicom, Vatrogasnom stanicom, Sportskim savezom, Kancelarijom za mlade i uz podršku Kulturnog centra Plandište.

