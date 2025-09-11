Zajednički poduhvat Crvenog krsta i MUP-a – prikupljanje krvi u petak

Crveni krst Pančevo nastavlja sa aktivnostima na obezbeđivanju stabilnih zaliha krvi, organizujući pored redovnih i dodatne akcije dobrovoljnog davanja. Jedna takva vanredna akcija održana je proteklog vikenda u Dolovu, povodom manifestacije „Štrudlijada“, gde je prikupljeno 15 jedinica krvi.

Kako naglašava sekretarka Crvenog krsta Pančevo, Milica Todorović, zajedničkim angažovanjem svih građana moguće je obezbediti dovoljne količine krvi i pružiti pravovremenu pomoć onima kojima je neophodna. Posebno su potrebne A negativna, B negativna i nulta krvna grupa, dok su rezerve pozitivnih i negativnih tipova na niskom nivou. Ostale krvne grupe kreću se između 30 i 40 odsto popunjenosti kapaciteta.

Nova akcija dobrovoljnog davanja krvi održaće se ovog petka u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova, povodom Dana Sektora za vanredne situacije. Tradicionalno, pripadnici sektora aktivno učestvuju u ovim akcijama, a ove godine priliku da prvi put daju krv imaće i mladi polaznici na obuci, čime se dodatno jača baza dobrovoljnih davalaca.

Podsećamo, redovne akcije Crvenog krsta Pančevo održavaju se svakog ponedeljka i srede od 9 do 12 časova u prostorijama na adresi Žarka Zrenjanina 15.

