Podrška đačkim zadrugama: Novac za mašine, opremu i sirovine

Ministarstvo prosvete raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava ustanova koje ostvaruju srednje obrazovanje i vaspitanje u Republici Srbiji za dodelu finansijskih sredstava radi opremanja i unapređenja rada učeničkih zadruga. Sredstva su namenjena realizaciji predloženih programa učeničkih zadruga, kao i nabavci mašina, opreme, sredstava i materijala potrebnih za njihov rad.

Učesnici javnog poziva dužni su da kompletnu dokumentaciju dostave u štampanoj formi najkasnije do petka, 26. septembra, na adresu: Javni poziv za podnošenje prijava ustanova koje ostvaruju srednje obrazovanje i vaspitanje u Republici Srbiji za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova rada učeničkih zadruga (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Nemanjina 22–26, 11000 Beograd, sprat III, Krilo C, Kancelarija 17.

Učeničke zadruge predstavljaju važan segment obrazovno-vaspitnog rada u školama jer doprinose razvoju potencijala i radnih navika učenika, jačanju preduzetničkih kompetencija, motivacije za uključivanje u proizvodne i radne procese, izgradnji samopouzdanja i svesti o sopstvenim interesovanjima i mogućnostima. Njihov značaj ogleda se u tome što, kroz realizaciju programa, nabavku odgovarajućih mašina, opreme, sredstava i materijala, uz metodičku podršku i mentorstvo nastavnika, omogućavaju učenicima razvoj veština, unapređenje sposobnosti i primenu stečenih znanja.

Z.St.