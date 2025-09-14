Pravosudni sistem oportuniteta: Sredstva se usmeravaju u prosvetu i zdravstvo

Za projekte u oblasti obrazovanja, iz sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), ove godine izdvojeno je ukupno 145,7 miliona dinara. Na svečanosti povodom uručenja ugovora, prisutnima se obratio ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković, ističući da je ove godine podržano 233 projekata ukupne vrednosti od pola milijarde dinara, među kojima značajno mesto zauzimaju upravo oni u obrazovanju. Sredstva su usmerena na 131 projekat u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i u ustanovama učeničkog standarda.

Za osnovne škole izdvojeno je 100 miliona dinara, za srednje gotovo 44 miliona, dok je za učenički standard namenjeno skoro dva miliona dinara. Ministar Stanković je naglasio da je ovaj vid podrške posebno važan jer dolazi u trenutku kada se srpski obrazovni sistem postepeno oporavlja od najveće krize u svojoj istoriji. Po njegovim rečima, podsticaji poput ovih ne samo da unapređuju uslove rada i učenja, već predstavljaju i primer odgovornog odnosa države prema budućnosti mladih generacija.

Zahvaljujući sredstvima iz oportuniteta, škole i druge ustanove imaju priliku da nabave neophodnu opremu, modernizuju nastavne resurse i unaprede infrastrukturu. Podrška Ministarstva pravde u ovom procesu od ključnog je značaja, i na njoj je, kako je istakao ministar prosvete, obrazovni sektor posebno zahvalan. Ministar pravde Nenad Vujić dodao je da iz godine u godinu raste broj prijavljenih projekata, što svedoči o tome da institucije širom zemlje prepoznaju značaj i mogućnosti koje ova vrsta finansiranja pruža. Sredstva iz oportuniteta usmeravaju se ne samo u obrazovanje, već i u zdravstvo, socijalnu zaštitu, kulturu i druge oblasti. Najveći deo sredstava ove godine usmeren je na zdravstvene ustanove – kliničke centre, bolnice i domove zdravlja – za nabavku medicinske i druge neophodne opreme, ali i za rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata. Kako ističu nadležni u državi, kroz mehanizam oportuniteta obezbeđuje se ne samo pravda u pravosudnom sistemu, već se istovremeno ulaže u ključne društvene sektore, čime direktno doprinosi kvalitetu života građana i jačanju institucija.

