IZAŠAO „PANČEVAC”: I na srpskom i na rumunskom

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 12. septembra je na trafikama. Ove nedelje deo novina je „Multijezički dodatak – na rumunskom jeziku”, čije je izlaženje sufinansirao Grad Pančevo preko medijskog konkursa. Tekstove o istoriji, tradiciji i sadašnjosti rumunske nacionalne zajednice u Pančevu i okolini pripremio je dr Mirča Maran sa saradnicima.

U „Pančevcu” možete čitati: šta se događalo na sednici Skupštine grada Pančeva; dr Milan Kovijanić o kolonoskopiji i drugim dijagnostičkim metodama; gosti iz Rešice posetili inkluzivni kafić „Zvuci srca”; manifestacija „Štrudlijada” privukla veliku pažnju; rokenrol i dalje ima brojnu publiku u gradu…

„Pančevac” piše i o vakcinaciji dece, „Danima Vajferta”, cenama u prodavnicama… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U svakom izdanju lista, na završnoj strani, izlazi rubrika „I to je Pančevo”: tri fotke, tri potpisa. Evo prvog para:

Istorijski

Dešava nam se danas, ali dešavala se i juče.

Slična stvar, ako se emocija tako može nazvati.

Dobri duhovi, lepa priča.

Traje, kao da joj nema kraja.

Zatim, često bez najave – pljus.

Pa se ciklus ponavlja.

Ovog puta s više našeg opreza.

Do novog opuštanja i pada, istorijski dokazano.

(Pančevac / S. T.)

