„Karavan roditeljstva” u Pančevu: Porodica je temelj društva

Cilj akcije su razgovori sa porodicama i slušanje njihovih potreba, a na osnovu toga njihovo osnaživanje i postavljanje u centar javnih politika

„Karavan roditeljstva – porodica u srcu”, u organizaciji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, došao je danas u Pančevo. Najmlađe Pančevke i najmlađi Pančevci – bebe, kao i njihovi roditelji, bake i deke našli su se u vrtiću „Petar Pan” na „Puzijadi”, zanimljivom „takmičenju”, odnosno u lepoj igri, tokom koje je bilo navijanja, smeha i radosnih momenata, što i jeste jedan od ciljeva „Karavana”.

Sa njima su se družile Biljana Rakić, pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju, i Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća Grada Pančeva zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Biljana Rakić je rekla:

– Pančevo je šesti grad, u drugom ciklusu, u kome je bio „Karavan roditeljstva”. U prvom smo posetili deset gradova i opština širom Srbije. Cilj Vlade Republike Srbije je da posetimo što više lokalnih samouprava, kako bismo razgovarali sa porodicama, saslušali ih i postavili u centar javnih politika, kako bismo ih osnažili, jer jesu temelj društva. Želimo da pokažemo koliko nam je roditeljstvo dragoceno. Država je prepoznala porodicu kao prioritet, što se jasno vidi kroz paket populacionih mera koje sprovodi Ministarstvo.

Ona je navela da je na Balkanu roditeljski dodatak najveći u Srbiji i da postoji subvencija za kupovinu prve nekretnine – do sada je preko hiljadu porodica na ovaj način dobilo krov nad glavom. Biljana Rakić je naglasila:

– Dragoceno je kada imate povratnu informaciju od građana o tome šta su njihove potrebe na lokalu. Ministarstvo se svakodnevno bori za to da svako dete u Srbiji ima srećno, sigurno, bezbrižno detinjstvo, pa zato svi zajedno – lokalne samouprave i viši nivoi vlasti – brinemo o roditeljima i gradimo mere koje su dostupne svima. Na usluzi smo građanima. Zahvaljujem svim porodicama koje su danas ovde, kao i medijima, jer na ovaj način podržavaju porodice i daju nam mogućnost da predstavimo ono što Ministarstvo radi. Korak po korak zajedno radimo na tome da ojačamo svaku porodicu i pomognemo svakom detetu u Srbiji.

Sanja Patalov Stojadinović je kazala da je Pančevu čast i zadovoljstvo što je domaćin jedinstvene manifestacije, jer se između ostalog održava i „Puzijada”, u okviru koje se bebe, mališani iz jaslene grupe – čak sedamdesetoro njih – „takmiči” u puzanju.

– Ovaj događaj je prilika da se porodice okupe, druže, da roditelji razmene iskustva i čuju korisne informacije: pedijatri i patronažne sestre su u drugom delu druženja održali tribinu posvećenu roditeljima čija deca imaju do godinu dana. Naša želja je da Pančevo bude grad u kome svaka porodica oseća sigurnost, podršku i mogućnost za rast i napredak. „Karavan roditeljstva” upravo to simbolizuje: zajedništvo, međusobno razumevanje i povezivanje generacija – kazala je članica Gradskog veća.

Ona je istakla da je porodica stub našeg društva i da će Grad Pančevo uvek podržavati programe koji „promovišu osmehe i svet dece, koja su naša najveća radost i motiv da stvaramo još bolje uslove za život i odrastanje”. Na kraju, bebe i njihovi roditelji dobili su simbolične medalje, diplome i poklon pakete.

Kampanju „Karavan roditeljstva – Porodica u srcu” realizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u saradnji sa lokalnim samoupravama širom Srbije i uz podršku projekta „Ljudi čine grad”, koji sprovodi UNDP uz podršku Ministarstva. Sledeća stanica „Karavana” je Subotica, gde stiže u utorak, 16. septembra.

(Pančevac / S. Trajković)

