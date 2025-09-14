Više od 2.700 mališana upisano u pančevačke vrtiće

Ovog septembra u sve pančevačke vrtiće krenulo je više od 2700 mališana, kaže Ilijana Mišković, direktorka Predškolske ustanove „Dečja radost“. Septembar je mesec kada se deca navikavaju na nove drugare i vaspitačice, ali i period kada se pripremaju različite aktivnosti koje će biti realizovane tokom godine.

Od prvog septembra počelo je da radi svih 20 objekata Predškolske ustanove „Dečja radost“. Ove godine prema rečima Ilijane Mišković, direktorke ustanove upisano skoro 3.000 mališana, od jaslica do pripremnog predškolskog programa, od čega je više od 700 dece krenulo u vrtiće.

– Ova školska godina je počela sa 2,772 upisane dece. Svi smo startovali, radi svih 20 objekata, sada sledi proces adaptacije dece. Upisano je novih 737 mališana a isto toliko nam je otišlo u škole, upisalo prvi razred. Bilo je prijavljeno oko 1500 dece, što znači da je više od 745 ostalo na listi čekanja, ali verujemo da će se i taj broj uskoro smanjiti.

Prema njenim rečima, do kraja godine biće završeni radovi na izgradnji dva nova vrtiću u Pančevu, u naselju Mladost i Strelište.

-Ti objekti će biti završeni do kraja ove kalandarske godine, ostaje nam da prikupimo dozvole i opremimo ih, to planiramo da završimo do aprila sledeće godine. Onda ćemo raspisati konkurs za decu koja će ići u te objekte, imamo u planu 380 dece da upišemo, znači da ćemo za taj broj da smanjimo listu čekanja. Imaćemo potrebe za pronalaženje novih prostora i za otvaranjem novih objekata, zaključuje Mišković.

