Bela Crkva ugostila članove hora „Vozroždenie“ iz Moskve

11:00

15.09.2025

FOTO: Opština Bela Crkva

Članovi hora „Vozroždenie“ iz Moskve, jednog od najpoznatijih ruskih ansambala, posetili su opštinu Bela Crkva, gde im je domaćin bila predsednica opštine Tatjana Kokar. Svečani prijem upriličen je u velikoj sali Muzeja u Beloj Crkvi, mestu gde se baštini sećanje na ruske kadetske korpuse koji su bili smešteni u Beloj Crkvi nakon oktobarske revolucije.

Bela Crkva je grad bogate prošlosti koji se, kako radom lokalne samouprave, tako i delovanjem kroz ustanove, i podrškom udruženjima, bori za očuvanje identiteta svih društveno – istorijskih okolnosti.

Dolazak ruske emigracije u Belu Crkvu početkom 20 veka označio je ne samo jačanje multietničkog karaktera sredine, već i stvaranje novog aspekta razvoja slovenske misli i ideje. Onovremeni Belocrkvani su sa radošću prihvatili nove stanovnike iz Rusuje, a danas su ponosni na suživot i zajedničku slovensku srpsko-rusku prošlost.

Ruska crkva, Rusko groblje, Trg ruskih kadeta, Memorijalna soba, muzejski i arhivski materijal koji se baštini u ustanovama kulture nisu jedini element ruskog nasleđa na koji je Bela Crkva ponosna. Ogromnu zahvalnost Bela Crkva duguje pripadnicima Crvene armije koji su oslobodili Belu Crkvu u Drugom svetskom ratu i kojih se uvek sećamo sa ogromnim poštovanjem.

U gradu su sačuvani brojni toposi koji svedoče o prošlosti dva bratska naroda, o zajedništvu i jedinstvu kako na polju zajedničke pravoslavne vere, tako i identiteta slovenskog zajedništva.

Nisu samo spomenici i očuvanje sećanja ono što odlikuje Belu Crkvu i njen odnos sa Rusijom, već i višedecenijska bliska i direktna saradnja sa svim elementima ruske kulture i diplomatije u Republici Srbiji. Stoga nam je uvek izuzetna čast da ugostimo drage goste iz bratske nam Rusije.

Predsednica opštine uručila je poklone dirigentici hora Tatjani Aramovnoj Ždanov, organizatoru Nenadu Stevanoviću, kao i Robertu Resanoviću, predsedniku društva srpsko-ruskog prijateljstva „Slovenska unija“.

Hor „Vozroždenie“ deluje pri Centru „Radost“, u okviru Departmana za obrazovanje i nauku Vlade Moskve, sa misijom očuvanja i predstavljanja duhovne i klasične muzike. Pod umetničkim rukovodstvom zaslužne umetnice Rusije Tatjane Aramovne Ždanove, ansambl je nastupao na prestižnim muzičkim scenama u Rusiji i inostranstvu. Njihov repertoar obuhvata pravoslavnu duhovnu muziku, ruske narodne pesme i dela svetskih kompozitora, izvođena u autentičnom horskom izrazu.

Tatjana Ždanova, umetnička rukovoditeljka hora, istaknuta je horovska dirigentkinja, dobitnica brojnih državnih i profesionalnih priznanja, među kojima su zvanje zaslužne umetnice Rusije, Predsednička nagrada u oblasti obrazovanja, medalja i gramata Predsednika Ruske Federacije, nagrade Vlade RF i Gradonačelnika Moskve, kao i višestruke nagrade na konkursu „Grant Moskve“.

U okviru posete Beloj Crkvi, položeni su venci na spomenik pripdanicima Crvene armije koji su dali svoje živote u oslobođenju Bele Crkve u drugom svetskom ratu.

Gosti iz Moskve posetili su i crkvu Svetog Jovana Bogoslava koja je podignuta zahvaljujući radu i delovanju ruske emigracije. Nakon toga obišli su i Kadetsku memorijalnu sobu porodice Kasteljanov i rusko groblje.

Gostovanje hora „Vozroždenie“ u Srbiji i Republici Srpskoj ocenjuje se kao značajan kulturni događaj, čiji je cilj jačanje kulturnih veza i duhovnog prijateljstva između srpskog i ruskog naroda.

