Sportska dešavanja Južni Banat

Sportski ribolov: Opovčani uspešni u Ligi mladih Beograda

13:00

16.09.2025

Podeli vest:

Foto: Glas Opova

Na jezeru Rakina bara održano treće, poslednje kolo Lige mladih Beograda na kojem su učestvovali i takmičari USR,,Linjaka” iz Opova, javlja Glas Opova.

Nikola Denić je iz pomoć ,,gurua” za takmičarski ribolov, Ljube Kneževića, osvojio treće mesto u kategoriji kadeta ostavivši iza sebe nekoliko reprezentativaca Srbije. Filip Poledica je bio četvrti a naš sugrađanin Vuk Kovačević koji se takmiči za klub ,,Jolly” iz Beograda bio je prvak staze i pobednik Lige u kategoriji juniora. Ova sezona je bila najuspešnija do sada i završena je velikim uspehom na kraju.

(Glas Opova)

Tagovi

Nikola Denić Opovo sportski ribolov

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.