Sportski ribolov: Opovčani uspešni u Ligi mladih Beograda

Na jezeru Rakina bara održano treće, poslednje kolo Lige mladih Beograda na kojem su učestvovali i takmičari USR,,Linjaka” iz Opova, javlja Glas Opova.

Nikola Denić je iz pomoć ,,gurua” za takmičarski ribolov, Ljube Kneževića, osvojio treće mesto u kategoriji kadeta ostavivši iza sebe nekoliko reprezentativaca Srbije. Filip Poledica je bio četvrti a naš sugrađanin Vuk Kovačević koji se takmiči za klub ,,Jolly” iz Beograda bio je prvak staze i pobednik Lige u kategoriji juniora. Ova sezona je bila najuspešnija do sada i završena je velikim uspehom na kraju.

(Glas Opova)