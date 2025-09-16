Sportski ribolov: Opovčani uspešni u Ligi mladih Beograda

Preminuo Robert Redford (89)
Na jezeru Rakina bara održano treće, poslednje kolo Lige mladih Beograda na kojem su učestvovali i takmičari USR,,Linjaka” iz Opova, javlja Glas Opova.
Nikola Denić je iz pomoć ,,gurua” za takmičarski ribolov, Ljube Kneževića, osvojio treće mesto u kategoriji kadeta ostavivši iza sebe nekoliko reprezentativaca Srbije. Filip Poledica je bio četvrti a naš sugrađanin Vuk Kovačević koji se takmiči za klub ,,Jolly” iz Beograda bio je prvak staze i pobednik Lige u kategoriji juniora. Ova sezona je bila najuspešnija do sada i završena je velikim uspehom na kraju.
(Glas Opova)
U eri razvoja tehnologija i njenoj implementaciji u školstvo, nabavka digitalne opreme od velikog je značaja za unapređenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika“, naveo je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.
