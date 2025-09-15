Kovačica: Oodržano Otvoreno prvenstvo Srbije za seniore – drugo kolo u zaprežnom sportu

U Kovačici je održano Otvoreno prvenstvo Srbije za seniore – drugo kolo u zaprežnom sportu. Na takmičenju su prisustvovale sve međunarodne sudije, a trojica arbitara stigla su iz Mađarske. O kvalitetu menježa i postavljanju terena brinuli su stručnjaci iz Slovenije, dok je glavnu sudijsku ulogu imao Fero Barna, takođe iz Slovenije, prenosi RTV Kovačica.

Najmlađi učesnik bio je Milenko Đurđević iz Pećinaca, star svega sedam meseci.

Posle dresure na programu su bili čunjevi, dok je za 14. septembar planiran maraton. Tribine su bile ispunjene brojnim mališanima, ali i starijim ljubiteljima konja, koji još pamte vremena kada su ata bili svakodnevna slika u Kovačici i širom Vojvodine.

Poseban kompliment domaćinima iz KK “Anci” uputio je reprezentativac Srbije u konjičkom sportu, gospodin Đurđević iz Pećinaca:

„Obilazim terene najboljih evropskih klubova, a mogu da kažem da je menjež KK ‘Anci’ broj 1 na Balkanu.“

Otvoreno prvenstvo Srbije u zaprežnom sportu održava se tri puta godišnje – prvo kolo na Kelebiji, drugo u Kovačici, a treće će biti održano sredinom oktobra ponovo na Kelebiji.

