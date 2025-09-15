Nikolina Radovanović treća u Srbiji u višeboju

U organizaciji Srpskog atletskog saveza, proteklog vikenda je na novom atletskom stadionu u Kraljevu održano Pojedinačno prvenstvo Srbije u višeboju, od kategorija pionira do kategorija seniora/ki.

Učestvovao je veliki broj atletičara i atletičarki iz cele Srbije, ali i takmičari iz Ruske Federacije, u fizički najzahtevnijoj, ne samo atletskoj, već i sportskoj disciplini uopšte.

Konkurencija u višeboju bila je nikada jača — u finalu se našlo 20 najuspešnijih pionirki, među kojima i Nikolina Nina Radovanović, članica Atletskog kluba Tamiš iz Pančeva. Nikolina Radovanović osvojila je treće mesto i bronzanu medalju u disciplini troboj (60 metara, bacanje kugle i skok u dalj).

U konkurenciji 20 najuspešnijih pionirki iz cele zemlje, Radovanović je nastupila i pored povrede kolena zadobijene neposredno pred takmičenje, uz medicinski nadzor i smanjen intenzitet opterećenja. Uprkos tome, postavila je lični rekord i sakupila 2087 bodova – svega stotinak manje od prvoplasirane.

1. mesto: Ana Šmit (Sombor)

2. mesto: Mia Radojević (Beograd)

3. mesto: Nikolina Nina Radovanović (Pančevo)

Podsećamo da je Nikolina Radovanović jedina atletičarka u istoriji Pančeva koja je više puta donela medalje sa državnog prvenstva u višeboju.

Do sada, u 2025. godini, Nikolina je osvojila pet medalja na pojedinačnim prvenstvima Srbije u atletici, što je izuzetan uspeh.

Već narednog vikenda, Nikolinu očekuje novo takmičenje — Pojedinačno pionirsko prvenstvo Srbije u atletici u Ćupriji, gde će nastupiti u disciplinama bacanje kugle i bacanje vortexa.

Nadamo se da će do tada uspeti da sanira bar deo povrede kolena, i da će Nikolina ponovo doneti lepe vesti u svoj grad.

