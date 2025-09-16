Kulturni centar Opovo: Prijavite se za pozorišne radionice – scenski pokret i mima

Opštinska narodna biblioteka Opovo poziva sve ljubitelje pozorišta starije od 20 godina da se priključe jedinstvenim radionicama inspirisanim pedagoškom tehnikom Žaka Lekoka – jednog od najznačajnijih dramskih pedagoga 20. veka. Radionicu vodi Violeta Đorđević.

Pozorišna umetnica rođena u Somboru. Diplomirala je 2002. godine na renomiranoj školi De Kleine Akademie u Briselu, gde je bila jedna od najuspešnijih studenata. Članica ASSITEJ i UDUS-a. Specijalizovana za scenski pokret, mimu i improvizaciju – tri stuba Lekokove pedagogije.

Program obuhvata: 1. Radionice na temu romana „Mali princ“ Antoana de Sent Egziperija; 2. Glumu, scenski pokret i improvizaciju; 3. Vežbe glasa i telesne ekspresije; 4. Završnu prezentaciju – javni nastup učesnika.

Termini: ponedeljak, sreda i petak, od 18:00 do 21:00, od 10. do 24. oktobra 2025.

Broj mesta je ograničen! Učešće je besplatno! Prijave do 6. oktobra na: kulturnicentaropovo@gmail.com ili na broj telefona: 063 7174 370

Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

(Glas Opova)