Gradski muzej Vršac u četvrtak: Mini radionica sa publikom kroz izložbu Paralelni tokovi

U Gradskom muzeju u Vršcu u četvrtak 18. septembra u 19 sati održaće se stručno vođenje i razgovor sa publikom u formi mini radionice kroz izložbu „Paralelni tokovi“ Wiener Art kolekcije.

Na izložbi je predstavljeno više od 50 pažljivo odabranih umetničkih radova iz bogate Wiener Art kolekcije koje prikazuju neka od najznačajnijih dela domaće umetnosti u drugoj polovini XX veka. Svi radovi čine važan deo Wiener Art kolekcije savremene srpske umetnosti, jedne od najreprezentativnijih zbirki novije umetnosti kod nas, koju je kompanija Wiener Städtische osiguranje počela da formira 2011. godine i koja danas okuplja preko 600 radova.

Posetioci će moći da saznaju zanimljive detalje o događajima koji su uticali na nastanak ovih dela, nešto više o samim umetnicima, uslovima u kojima su radili i stvarali i kako je tadašnja javnost reagovala na njihove kreacije.

Kustos izložbe Saša Janjić govoriće o slikama, fotografijama, skulpturama i video radovima umetnika koji su predstavljeni na ovoj izložbi.

Posle predstavljanja radova posetioci će moći da saznaju zanimljive detalje o događajima koji su uticali na nastanak ovih dela, nešto više o samoj umetnicima, uslovima u kojima su radili i stvarali i kako je tadašnja javnost reagovala na njihovu umetnost.

“ Imaćete priliku da razgovarate sa autorom o samoj izložbi, umetnicima i umetničkim delima“, navodi organizator.

Umetnici: Vladan Radovanović, DEI LEČI (Bora Vitorac, Dragoljub Pavlov), Mira Brtaka, Slobodan Braca Dimitrijević, Milena Čubraković, Dragoljub Raša Todosijević, Mrđan Bajić, Ana Bešlić, Zoran Popović, Čedomir Vasić, Slobodan Era Milivojević, Nedeljko Neša Paripović,Živko Grozdanić, Radomir Damnjanović Damnjan, Srđan Apostolović, Gerglj Urkom.

Stručno će vas kroz izložbu „Paralelni tokovi“ voditi, kustos Saša Janjić.

Ulaz je slobodan.

(Pančevac)