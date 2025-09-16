Vršac: Koncert češkog benda „Tomáš Kočko & ORCHESTR“ 26. septembra

U petak, 26. septembra, od 19 časova, u Kongresno – muzičkoj dvorani Centra Milenijum, nastupiće moravski kantautor „Tomáš Kočko & ORCHESTR“.

Program se realizuje u saradnji Kulrueng centra Vršac i Češkog centra Beograd.

U njihovoj muzici oseća se drevna paganska energija, narodne tradicije, virtuozna instrumentalizacija, duboke misli, nezaboravni vokali i metalni zvuci – sve to čvrsto povezano i izvedeno od strane benda koji kritičari nazivaju „moravskim Džetro Tulom“ ili „Chieftains iz Moravske“.

Dobitnici su nagrade ANDĚL (lokalni pandan Gremiju) – 2006. i 2012. godine.

Njihov album „POPLOR“ bio je dva meseca u TOP 20 evropske svetske muzičke liste (European World Music Charts).

Članovi benda sviraju akustične instrumente – gitare, violine, cimbal, frule, perkusije i druge tradicionalne narodne instrumente. Njihova muzika ima sirov, prirodan zvuk i nosi izražene elemente roka, metala, folklora i džeza.

(Pančevac)