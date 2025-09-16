Jesenja akcija uklanjanja kabastog otpada od 1. oktobra

Javno komunalno preduzeće ,,Higijena“ Pančevo – radne jedinice ,,Čistači“ i „Iznošenje otpada“ – organizovaće, od 1. do 30. oktobra 2025, od 7 do 15 sati, akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada: starog nameštaja, ambalaže, baštenskog smeća i sveg drugog otpada izuzev građevinskog šuta, po sledećem rasporedu:

1. oktobra – sreda:

Mučenička, Teslina, Vuka Karadžića, I. Barajevca, Kosovska, Štrosmajerova, Đure Jakšića, N. Đurkovića, Kej Radoja Dakića, Dositejeva, Milorada Bate Mihailovića, naselja Sodara i Solara, Trg slobode, Vojvode Radomira Putnika, Vojvode Petra Bojovića, Mite Topalovića, Generala Petra Aračića, Trg kralja Petra I, Vojvode Mišića, Njegoševa, Nemanjina, Karađorđeva do Moše Pijade, B. Jovanovića, Svetozara Miletića, Branka Radičevića do M. Pijade, Braće Jovanovića 33-a, Z. J. Jovanovića, OŠ „S. Jovanović“, Tehnička škola „23maj“, OŠ ,,J. Jovanović Zmaj“ i Gimnazija „UrošPredić“.

2. oktobra –četvrtak:

Miloša Trebinjca, Cara Dušana, Prvomajska, Cara Lazara, Maksima Gorkog, Žarka Zrenjanina, naselje Zelengora, Nušićeva, Marka Kraljevića, naselja Tip Stanko i Pepeljara, V. Žestića, Petra Preradovića, F. Višnjića, Dr Kasapinovića, 6. oktobra, Ž. Fogaraša, Branka Anovića, Takovska, OŠ ,,Branko Radičević“, ŠOSO „Mara Mandić“ i Elektrotehnička škola “Nikola Tesla“.

3. oktobra – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 1. do 2. oktobra.

6. oktobra – ponedeljak:

Karađorđeva – od Moše Pijade do Knićaninove, Tanaska Rajića, Knićaninova, Svetozara Šemića, Jovice Bezuljevića, Slavka Bokšana, prostor oko Železničke stanice ,,Aerodrom“, Jabučki put i naselja Karaula i Skrobara.

7. oktobra – utorak:

Dimitrija Tucovića, Marka Kulića, Hajduk Veljkova, Patrijarha Čarnojevića, Dragutina Ilkića Birte, Ive Kurjačkog, Mihajla Pupina, Jove Maksina, Uroša Predića i OŠ „Vasa Živković“.

8. oktobra – sreda:

Naselje Mladost – Kajmakčalanska, Pelisterska, Novoseljanski put do Nadela, naselje Kudeljarski nasip, Poljoprivredna škola ,,Josif Pančić“ i OŠ ,,Sveti Sava“.

9. oktobra – četvrtak:

Svetog Save, Ružina, Delfe Ivanić, Kočina, Sinđelićeva, Braće Jugovića, Jug Bogdanova, Miloša Obilića, Majke Jugovića, Milana Toplice, I. Kosančića, Moše Pijade, Niška, Skopska, Podgorička, Kraljevačka, Valjevska, I. Milutinovića, Stevice Jovanovića, naselja Kotež I i II i Mašinska škola „Pančevo“.

10. oktobra – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 6. do 9. oktobra.

13. oktobra – ponedeljak – Dolovo (I i II rejon).

14. oktobra – utorak – Dolovo (III i IV rejon).

15. oktobra – sreda:

Naselje Vojlovica – Spoljnostarčevačka, Janošikova, Svetozara Markovića, Šandora Petefija, Bratstva i jedinstva, osnovne škole „Bratstvo – jedinstvo“ i „Borisav Petrov Braca“.

16. oktobra – četvrtak:

Naselje Vojlovica, 7. jula, Janka Čmelika, Dobrovoljačka, Grobljanska, Boračka, Poljska i naselje Topola.

17. oktobra – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 13. do 16. oktobra.

20. oktobra – ponedeljak – Starčevo (donji kraj).

21. oktobra – utorak – Starčevo (gornji kraj).

22. oktobra – sreda – Starčevo (Šumice).

23. oktobra – četvrtak – Starčevo (Radničko naselje).

24. oktobra – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 20. do 23. oktobra.

27. oktobra – ponedeljak – Bavaništanski put, stara Misa, naselja Strelište i Stari Tamiš i Osnovna škola „Miroslav Mika Antić“ .

28. oktobra – utorak:

Naselje Tesla – Oslobođenja, Lava Tolstoja, Milke Marković, Kneza Mihaila Obrenovića, Čumićeva, Josifa Marinkovića, Aksentija Maksimovića, Dr M. Prite, Petra Kočića, Radoja Domanovića, Graničarska, Pere Segedinca, Sterijina, Miloša Obrenovića, Stevana Šupljikca, Železnička stanica „Predgrađe“ i osnovne škole „Isidora Sekulić“ i „Đura Jakšić“.

29. i 30. oktobra – sreda i četvrtak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od početka akcije.

Obaveštavamo građane da se od 1. do 30. oktobra, 7–15 sati, mogu obratiti telefonom radi pitanja/informacija u vezi s akcijom (013/327-000 i 310-203).

(Pančevac)