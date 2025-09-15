Vučić se oglasio iz Osake: Uskoro dolazm na veliki skup u Novi Sad

Novi lekar u Zavodu Pančevac: Upoznajte dr Kovijanića
15.09.2025
Plamen slobode je upaljen i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu, da sruše državu, da nam uzmu severni deo Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. tokom boravka u Osaki.
– Pobedićemo ih onako kako smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije – napisao je on, poručivši da uskoro dolazi na veliki skup u Novi Sad.
Celu poruku predsednika Srbije poslušajte u snimku ispod:
U Srbiji i u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.
