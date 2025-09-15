Politika Vesti

Vučić se oglasio iz Osake: Uskoro dolazm na veliki skup u Novi Sad

18:17

15.09.2025

Plamen slobode je upaljen i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu, da sruše državu, da nam uzmu severni deo Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. tokom boravka u Osaki.

– Pobedićemo ih onako kako smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije – napisao je on, poručivši da uskoro dolazi na veliki skup u Novi Sad.

