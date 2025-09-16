Postani deo tima: Volontiraj na Festivalu mentalnog zdravlja 2025 u Pančevu

U Pančevu, Novom Sadu i više gradova Srbije i Crne Gore od 10. do 20. oktobra 2025. biće održan Festival mentalnog zdravlja (FMZ 2025). Ovogodišnja tema glasi „Vrednosti i mentalno zdravlje“, a slogan Festivala je „Razvijamo vrednosti“.

Krovna organizacija Festivala je Institut za javno zdravlje Vojvodine, dok u Pančevu realizaciju vodi Zavod za javno zdravlje Pančevo, u saradnji sa partnerskim organizacijama i uz podršku volontera.

Organizatori upućuju poziv svim zainteresovanima starijim od 16 godina da se priključe timu FMZ Pančevo i volontiraju u pružanju tehničke podrške organizacijama, kreiranju i vođenju sadržaja za društvene mreže, fotografisanju, snimanju događaja ili na neki drugi način doprinesu Festivalu.

Rok za prijavu: 22. septembar 2025. godine

Obaveštenje o odabranim volonterima: najkasnije do 26. septembra 2025. godine.