Mokranjčevi dani: Dva priznanja za Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo

Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo je 13. i 14. septembra u Negotinu učestvovalo na 59. „Mokranjčevim danima“. Ovaj sedmodnevni festival prvenstveno je zasnovan na poštovanju i negovanju dela Stevana Stojanovića Mokranjca, i već decenijama uspešno sjedinjuje tradiciju i savremeno umetničko stvaralaštvo.

Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, pod rukovodstvom horovođe Vere Carine, učestvovalo je na svečanom otvaranju Festivala, kao i u takmičarskom segmentu – „natpevavanju“.

Na otvaranju Festivala, ispred Mokranjčeve rodne kuće, pančevački hor je imao veliku čast da, zajedno sa nekoliko negotinskih horova, otvori svečanost državnom himnom, a nakon besede prof. dr Dimitrija Golemovića, etnomuzikologa i kompozitora, otpevana je čuvena Mokranjčeva „6. rukovet“, splet pesama o Hajduk-Veljku.

Solisti su bili Siniša Radin i Igor Kurtz. Otvaranju je prisustvovao i mitropolit Eparhije timočke, g. Ilarion. Inače, PSCPD je prethodne večeri u Zaječaru nastupao i na svečanom zatvaranju Festivala hrišćanske kulture u Sabornoj crkvi u Zaječaru, upravo pod pokroviteljstvom vladike Ilariona.

Iste večeri nakon otvaranja održano je i „natpevavanje horova“, gde je žiri u sastavu prof. dr. Sonja Marinković, mr Sašo Tatarčevski i prof. dr Dimitrije Golemović, ocenjivao horske nastupe.

U jakoj konkurenciji inostranih ansambala (Slovenija, Mađarska, Norveška, Austrija i Republika Srpska), Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo je osvojilo čak dva posebna priznanja, za homogenost i plemenitost horskog zvuka, kao i za najboljeg solistu (Siniša Radin).

Narednog dana, u okviru „Klasike u 11“, na Trgu Stevana Mokranjca, gostujući horovi su se predstavili i kratkim programom po izboru. Pančevački hor je okupljenoj publici tom prilikom otpevao tri kratke i efektne kompozicije.

Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo je ovim uspešnim početkom nove pevačke sezone napravilo uvod i svojevrsnu najavu za predstojeću manifestaciju: 27. međunarodni festival „Pančevački dani duhovne muzike“, koji će se u našem gradu održati 26-28. septembra.

