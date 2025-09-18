Ograničenje marži: Evo šta je pokazala prva kontrola trgovinskih lanaca u Srbiji

Prošle su dve nedelje od stupanja na snagu uredbe o ograničavanju trgovačkih marži. Inspektori širom Srbije proveravaju da li je uredba dovela do promena cena u prodavnicama i da li se trgovci pridržavaju novih pravila. Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine izjavila je da će potpuni izveštaj inspekcije biti spreman za sedam dana, ali da su do sada primetili da su trgovci uskladili cene u skladu sa uredbom.

Sandra Dokić, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, istakla je da su sa uredbom sada svi učesnici na tržištu u ravnopravnom položaju, kao i da se očekuje da tržišna utakmica dovede do snižavanja cena proizvoda. Podseća da se ograničenje cena odnosi na marže koje prelaze 20 odsto.

“Primetili smo da su cenovna usklađivanja (nivelacije) izvršena u trgovinskim lancima. Posle pet dana od početka primene uredbe, ušli smo u prve objekte. Inspektori sada proveravaju usklađenost cena sa uredbom u više od 80 objekata, gde se kontroliše preko 5.000 proizvoda”, navela je Dokićeva.

Dodaje da inspekcijska kontrola podrazumeva proveru da li su cene u skladu sa propisima, što zahteva i odgovarajuću dokumentaciju koju mnogi trgovci u početku nisu imali, pa su je naknadno dostavljali.

“Sada kada smo prikupili podatke, u narednim danima možemo očekivati prve rezultate kontrola. Cilj ove privremene mere, koja će trajati šest meseci, jeste da se cene proizvoda drže pod kontrolom”, objasnila je Dokićeva, istakavši da će izveštaj biti objavljen za nedelju dana.

Napomenula da su pojedini trgovinski lanci u početku povukli proizvode koji su bili na akciji, ali da ih sada vraćaju, trudeći se da se kroz konkurenciju nametnu većim promocijama i trajno nižim cenama. To je, kaže, obaveza na koju ih uredba obavezuje narednih šest meseci.

“Zakon o zabrani nepoštene trgovačke prakse nam je ključan nakon ove mere, da bismo sistemski rešili problem koji je doveo do povećanja cena. Nisu trgovinski lanci radili nešto što im nije bilo dozvoljeno, ali sada hoćemo da se uskladimo sa praksom EU”, zaključuje Dokićeva.

