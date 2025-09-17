PODRUČNA LIGA PANČEVO Sakuljanima derbi kola

U der­bi­ju ko­la do­ma­ći fud­ba­le­ri is­ko­ri­sti­li su pri­li­ke i za­slu­že­no osvo­ji­li tri bo­da.

Bo­rac (S) – Do­li­na 2:0 (0:0)

SA­KU­LE: Gle­da­la­ca: 150. Su­di­ja: Mi­la­no­vić (Pan­če­vo). Strel­ci: Di­sić u 50, Nov­ko­vić u 90 2 mi­nu­tu.

BO­RAC (S): Sla­do­vić 7, Đor­đe­vić 7, Ne­dić 7, Ra­do­jev 7, Nov­ko­vić 7,5, Mar­ti­no­vić 7, A.Sta­jić –(La­zin 7), Smi­lja­nić 6,5 (De­spo­to­vić 6,5), Vi­to­ro­vić 7 (ko­stić -), Di­sić 7,5 (Za­koč 7), Sto­a­no­vić 7.

DO­LI­NA: Ča­pe­lja 7, Ko­tvaš 6,5 (Lja­u­ko 6,5), Plav­šić 6,5, Vla­jin 6,5, Ko­lak 7, Ra­do­vić 6,5, Ilić 6,5 (Ke­le­če­vić -, Ban­čov 6,5), To­šić 6,5 (Ra­jić -), Jov­naš 6,5 (Uze­lac 6,5), Ta­na­sko­vić 7, Tr­nov­ski 6,5.

U pr­vom po­lu­vre­me­nu obe eki­pe ima­li su po ne­ko­li­ko šan­si, ali su na­pa­da­či bi­li ne­pre­ci­zni. Po­sle pet mi­nu­ta igre u na­stav­ku i kor­ne­ra za Sa­ku­lja­ne, Di­sić je po­go­dio mre­žu gol­ma­na Ča­pe­lje. U dru­gom mi­nu­tu na­dok­na­de Đor­đe­vić je ide­al­no pro­i­grao Nov­ko­vi­ća ko­ji je po­sta­vio kraj­nji re­zul­tat utak­mi­ce.

Uni­rea-Cr­ve­na zve­zda (P) 0:2 (0:1)

UZ­DIN: Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Stoj­čić (Pan­če­vo). Strel­ci: Ra­dić u 14, La­za­re­vić u 79. mi­nu­tu. Cr­ve­ni kar­ton: Pu­škaš (Uni­rea).

UNI­REA: Mak­si­mo­vić 7, Kon­dan 6,5 (Do­puđ 6,5), Ro­ma­nov 6,5, Pu­škaš 6,5, Vu­ko­ma­no­vić 7, Jan­ko­vić 7 (Osto­jić -), Ba­snić 7, Štr­bac 7, Ćuk 7, Sto­ja­no­vić 7

CR­VE­NA ZVE­ZDA (P): Vu­kas 7, U. Ta­dić 7 (Do­še­no­vić -), Fol­ćan 7, Sa­mar­dži­ja 7, La­za­re­vić 7,5 (Lac­ko­vić -), Se­ku­lić 7, P.Ra­dak 7,5, Ra­dić 7 (Sta­ni­mi­rov -), Kor­nja 7 (O.Ra­dak -), Ra­di­sa­vlje­vić 7 (Olu­ić 7), Tr­nja­nac 7.

U otvo­re­noj igri go­stu­ju­ći fud­ba­le­ri bo­ljom igrom ostva­ri­li su po­be­du pro­tiv do­ma­će Uni­rea i tre­nut­no za­u­zi­ma­ju vrh ta­be­le. Po­sle cen­tar­šu­ta Ra­di­sa­vlje­vi­ća u še­sna­e­ster­cu do­ma­ćih Ra­dić je gla­vom sa­vla­dao Mak­si­mo­vi­ća. Dru­gi po­go­dak za tim iz Pa­vli­ša po­sti­gao je La­za­re­vić po­sle do­da­va­nja Uro­ša Ta­di­ća.

Par­ti­zan (U) – Slo­ga (BNS) 3:1 (2:0)

ULJ­MA: Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mi­lju­še­ić (Vr­šac). Strel­ci: Ivlja­nin u 12. iz pe­na­la, Ra­ni­mi­rov u 32, M. Po­pov u 87. za Par­ti­zan, Man­dić u 82. mi­nu­tu za Slo­gu. Cr­ve­ni kar­ton: Ga­ra­bi­lje­vić (Slo­ga).

PAR­TI­ZAN (U): Pe­če­no­vić 7 (Vu­ji­čić -), S. Po­pov 7, Mo­skić 7, Je­zdi­mi­ro­vić 7, Ba­nu 7,5, Ivlja­nin 7, Žu­la 6,5 (Dra­škić 6,5), Jo­va­no­vić 7, Ra­ni­mi­rov 7, D. Ži­voj­nov 6,5 (V.Ži­voj­nov -), M.Po­pov 7 (Omo­rac -).

SLO­GA (BNS): Ka­ta­nić 6,5, Ala­va­nja 6,5 (Mar­če­tić 6.5), Gru­jić 6,5, (Di­da­no­vić 6.5), S. Bo­go­je­vić 6,5, Man­dić 7, N. Bo­go­je­vić 6,5, Đu­kić 7 (Di­mić -), Mi­le­kić 7, Goj­ko 6,5, Mi­tro­vić 7, Ga­ra­bi­lje­vić 5.

Po­sle igra­nja go­stu­ju­ćeg igra­ča ru­kom u svom še­sna­e­ster­cu do­su­đen je pe­nal ko­ji je si­gur­no iz­veo Ivlja­nin. Po­sle do­bre ak­ci­je do­ma­ćih Ra­ni­mi­rov je udvo­stru­čio pred­nost Ulj­ma­na­ca. U 39. mi­nu­tu go­stu­ju­ći igrač Ga­ra­bi­lje­vić do­bio je cr­ve­ni kar­ton i go­sti iz Ba­nat­skog No­vog Se­la su osta­li su de­se­to­ri­cim. U dru­gom po­lu­vre­me­nu po­sle jed­ne br­ze ak­ci­je go­sti­ju Man­dić je sma­njio pred­nost, tri mi­nu­ta ka­sni­je Po­pov je svo­jim go­lom obez­be­dio po­be­du i mir­ni­ji za­vr­šni­cu svog ti­ma.

Omla­di­nac (D)-BAK 2:4 (2:3)

De­li­bla­to. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mar­jan Sar­ka (Vr­šac) 7. Strel­ci: B.Taj­dić u 9, Po­tić u 22 za Omla­di­nac, An­ka Da­vid u 12, Si­mić u 28, 37 i 47 mi­nu­ti za BAK.

OMLA­DI­NAC (D): Ra­den­ko­vić 6, Iv­kov 6 (D.Ni­ko­lić 6), Čo­lak 6,5, Augu­stin 6,5 (S.Po­mar 6), Bo­jan Taj­dić 7, A.Po­mar 6,5, Du­kić 6, An­dre­jić 6,5 (Jak­šić 6,5), V.Ni­ko­lić 6 (Stoj­ko­vić 6), Ra­dić 6,5, Po­tić 7.

BAK: Se­dljak 7, Ko­ci 6,5, Bo­žin 6,5 (Sta­ro­vić -), Si­mić 8 (Sto­kić -), Se­ku­lo­vić 7 (Jar­ko­vač­ki 7), Mil­ko­vić 7, Bo­bić 7, An­ka Da­vid 7 (Mi­haj­lo­vić -), Jo­va­no­vić 7, Ju­ga 7, Ra­do­sa­vlje­vić 6,5 (Tri­fu­no­vić -).

Do­ma­ći tim imao je dva pu­ta pred­nost go­lo­vi­ma Bo­ja­na Taj­di­ća i Po­ti­ća, ali su go­sti iz Be­le Cr­kve na kra­ju sla­vi­li. Do­bra igra go­stu­ju­ćeg na­pa­da­ča Si­mi­ća ko­ji je sa tri po­stig­nu­ta go­la re­šio pi­ta­nje po­bed­ni­ka na ovom me­ču.

Re­zul­ta­ti: Vul­tu­rul-Tem­po 1:1, Še­vac-Ba­na­tul 0:2, Uni­rea-Cr­ve­na zve­zda (P) 0:2, OFK Pro­le­ter (BK)-Rad­nič­ki (K) 4:0, Omla­di­nac (D)-BAK 2:4, Par­ti­zan (U)-Slo­ga (BNS) 3:1, Bo­rac (S)-Do­li­na 2:0, Bu­duć­nost (BB)-Spar­tak 1911 2:1.

(Dnevnik/B. Stoj­kov­ski)