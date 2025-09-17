PODRUČNA LIGA PANČEVO Sakuljanima derbi kola
17.09.2025
U derbiju kola domaći fudbaleri iskoristili su prilike i zasluženo osvojili tri boda.
Borac (S) – Dolina 2:0 (0:0)
SAKULE: Gledalaca: 150. Sudija: Milanović (Pančevo). Strelci: Disić u 50, Novković u 90 2 minutu.
BORAC (S): Sladović 7, Đorđević 7, Nedić 7, Radojev 7, Novković 7,5, Martinović 7, A.Stajić –(Lazin 7), Smiljanić 6,5 (Despotović 6,5), Vitorović 7 (kostić -), Disić 7,5 (Zakoč 7), Stoanović 7.
DOLINA: Čapelja 7, Kotvaš 6,5 (Ljauko 6,5), Plavšić 6,5, Vlajin 6,5, Kolak 7, Radović 6,5, Ilić 6,5 (Kelečević -, Bančov 6,5), Tošić 6,5 (Rajić -), Jovnaš 6,5 (Uzelac 6,5), Tanasković 7, Trnovski 6,5.
U prvom poluvremenu obe ekipe imali su po nekoliko šansi, ali su napadači bili neprecizni. Posle pet minuta igre u nastavku i kornera za Sakuljane, Disić je pogodio mrežu golmana Čapelje. U drugom minutu nadoknade Đorđević je idealno proigrao Novkovića koji je postavio krajnji rezultat utakmice.
Unirea-Crvena zvezda (P) 0:2 (0:1)
UZDIN: Gledalaca: 100. Sudija: Stojčić (Pančevo). Strelci: Radić u 14, Lazarević u 79. minutu. Crveni karton: Puškaš (Unirea).
UNIREA: Maksimović 7, Kondan 6,5 (Dopuđ 6,5), Romanov 6,5, Puškaš 6,5, Vukomanović 7, Janković 7 (Ostojić -), Basnić 7, Štrbac 7, Ćuk 7, Stojanović 7
CRVENA ZVEZDA (P): Vukas 7, U. Tadić 7 (Došenović -), Folćan 7, Samardžija 7, Lazarević 7,5 (Lacković -), Sekulić 7, P.Radak 7,5, Radić 7 (Stanimirov -), Kornja 7 (O.Radak -), Radisavljević 7 (Oluić 7), Trnjanac 7.
U otvorenoj igri gostujući fudbaleri boljom igrom ostvarili su pobedu protiv domaće Unirea i trenutno zauzimaju vrh tabele. Posle centaršuta Radisavljevića u šesnaestercu domaćih Radić je glavom savladao Maksimovića. Drugi pogodak za tim iz Pavliša postigao je Lazarević posle dodavanja Uroša Tadića.
Partizan (U) – Sloga (BNS) 3:1 (2:0)
ULJMA: Gledalaca: 100. Sudija: Miljušeić (Vršac). Strelci: Ivljanin u 12. iz penala, Ranimirov u 32, M. Popov u 87. za Partizan, Mandić u 82. minutu za Slogu. Crveni karton: Garabiljević (Sloga).
PARTIZAN (U): Pečenović 7 (Vujičić -), S. Popov 7, Moskić 7, Jezdimirović 7, Banu 7,5, Ivljanin 7, Žula 6,5 (Draškić 6,5), Jovanović 7, Ranimirov 7, D. Živojnov 6,5 (V.Živojnov -), M.Popov 7 (Omorac -).
SLOGA (BNS): Katanić 6,5, Alavanja 6,5 (Marčetić 6.5), Grujić 6,5, (Didanović 6.5), S. Bogojević 6,5, Mandić 7, N. Bogojević 6,5, Đukić 7 (Dimić -), Milekić 7, Gojko 6,5, Mitrović 7, Garabiljević 5.
Posle igranja gostujućeg igrača rukom u svom šesnaestercu dosuđen je penal koji je sigurno izveo Ivljanin. Posle dobre akcije domaćih Ranimirov je udvostručio prednost Uljmanaca. U 39. minutu gostujući igrač Garabiljević dobio je crveni karton i gosti iz Banatskog Novog Sela su ostali su desetoricim. U drugom poluvremenu posle jedne brze akcije gostiju Mandić je smanjio prednost, tri minuta kasnije Popov je svojim golom obezbedio pobedu i mirniji završnicu svog tima.
Omladinac (D)-BAK 2:4 (2:3)
Deliblato. Gledalaca: 100. Sudija: Marjan Sarka (Vršac) 7. Strelci: B.Tajdić u 9, Potić u 22 za Omladinac, Anka David u 12, Simić u 28, 37 i 47 minuti za BAK.
OMLADINAC (D): Radenković 6, Ivkov 6 (D.Nikolić 6), Čolak 6,5, Augustin 6,5 (S.Pomar 6), Bojan Tajdić 7, A.Pomar 6,5, Dukić 6, Andrejić 6,5 (Jakšić 6,5), V.Nikolić 6 (Stojković 6), Radić 6,5, Potić 7.
BAK: Sedljak 7, Koci 6,5, Božin 6,5 (Starović -), Simić 8 (Stokić -), Sekulović 7 (Jarkovački 7), Milković 7, Bobić 7, Anka David 7 (Mihajlović -), Jovanović 7, Juga 7, Radosavljević 6,5 (Trifunović -).
Domaći tim imao je dva puta prednost golovima Bojana Tajdića i Potića, ali su gosti iz Bele Crkve na kraju slavili. Dobra igra gostujućeg napadača Simića koji je sa tri postignuta gola rešio pitanje pobednika na ovom meču.
Rezultati: Vulturul-Tempo 1:1, Ševac-Banatul 0:2, Unirea-Crvena zvezda (P) 0:2, OFK Proleter (BK)-Radnički (K) 4:0, Omladinac (D)-BAK 2:4, Partizan (U)-Sloga (BNS) 3:1, Borac (S)-Dolina 2:0, Budućnost (BB)-Spartak 1911 2:1.
(Dnevnik/B. Stojkovski)