Predsednik Vučić na sastanku sa vojnim vrhom: Uputio je važnu poruku građanima Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Nenadom Miloradovićem, nakon čega je poručio građanima putem Instagram profila:
– U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!
