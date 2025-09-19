Pančevački dani duhovne muzike od 26. do 28. septembra

U okviru 27. Međunarodnog festivala „Pančevački dani duhovne muzike“ nastupiće renomirani horovi iz Poljske, Švajcarske i Srbije: Podmladak i Dečji hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, Crkveno-dečiji i omladinski hor i orkestar „Orlić“ iz Batajnice, Hor Crkve Svetog Proroka Ilije iz Bjalistoka (Poljska), Hor Saborne crkve u Novom Sadu „Sv. Georgije” i Hor „Logos” iz Sankt Galena (Švajcarska).

Ovaj festival, koji već gotovo tri decenije neguje duhovnu i horsku tradiciju, svečano će biti otvoren u petak 26. septembra u Svetouspenskom hramu u 20 sati.

Tokom tri dana festivala očekuju nas koncerti pravoslavne duhovne i svetovne muzike, kao i učešće horova na Svetoj liturgiji u Manastiru Vojlovica i u Svetouspenskom hramu.

Program festivala:

Petak, 26. septembar u 20.00 časova – Svetouspenski hram

Otvaranje festivala i koncert duhovne muzike

* Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo

* Dečji hor i Podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva

* Crkveno-dečiji i omladinski hor i orkestar „Orlić“, Batajnica

Subota, 27. septembar u 17.00 časova – Svečana sala Narodnog muzeja u Pančevu

Koncert svetovne i duhovne muzike

* Hor „Sv. Georgije”, Novi Sad

* Hor Crkve Svetog Proroka Ilije, Bjalistok (Poljska)

* Hor „Logos”, Sankt Galen (Švajcarska)

Subota, 27. septembar u 20.00 časova – Svetouspenski hram

Koncert pravoslavne duhovne muzike

* Hor Crkve Svetog Proroka Ilije, Bjalistok (Poljska)

* Hor „Logos”, Sankt Galen (Švajcarska)

* Hor „Sv. Georgije”, Novi Sad

Nedelja, 28. septembar

Sveta liturgija uz učešće horova:

* Svetouspenski hram, 09.30 časova, Hor Crkve Svetog Proroka Ilije, Bjalistok (Poljska)

* Manastir Vojlovica, 08.00 časova, Hor „Logos”, Sankt Galen (Švajcarska)

Iz Pančevačkog muzičkog društva pozivaju sve ljubitelje horske umetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj jedinstveni duhovni i kulturni događaj.

