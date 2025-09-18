Održana generalna proba vojne parade Snaga jedinstva

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas generalnoj probi vojne parade „Snaga jedinstva”, koja će biti održana u subotu, 20. septembra sa početkom u 11 časova, kod Palate Srbija u Novom Beogradu.

Tom prilikom, ministar Gašić izrazio je zahvalnost svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji već mesecima učestvuju u pripremama velike vojne parade povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

— Ponosan sam na svakog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su u prethodnom periodu dali svoj maksimum i pokazali da su dostojni obeležja koje nose. Koliko je naša vojska poslednjih godina napredovala, građani će moći da vide u subotu, na prostoru kod Palate Srbija i Dunavskog keja, kako bi se uverili u snagu naše vojske koja odlučno stoji na braniku otadzbine. Naši vojnici su ponos Srbije — istakao je ministar Gašić.

Na paradi je angažovano oko 10.000 učesnika, biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Posetioci će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile, a program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“, egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.

Biće predstavljeni i borbeni sistemi koji ranije nisu prikazivani u Republici Srbiji.

