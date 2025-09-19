NTC kviz za osnovce održan u Kulturnom centru Pančeva

U Kulturnom centru održan je NTC kviz, gde su učenici pančevačkih osnovnih škola pokazali da učenje može biti veoma zabavno.

Održan je NTC kviz – popularno takmičenje koje već treću sezonu okuplja najmlađe širom Srbije u jedinstvenom spoju učenja, logike, pokreta i timskog duha. Cilj NTC kviza nije samo da deca nauče nešto novo, već da razmišljaju na drugačiji način, da razvijaju kreativnost, funkcionalno znanje i da se pri tom zabave, naveo je dr Vuk Rajović, autor NTC programa i idejni tvorac kviza.

Mališani su se nadmetali u rešavanju NTC rebusa, razotkrivanju nelogičnih priča, traženju skrivenih reči u rečenici, kao i u rešavanju tajnih šifri i prolasku kroz kreativne poligone.

(RTV Pančevo)