Predsednik Vučić: Na izborima će doživeti pravu katastrofu

Na pitanje o podeljenosti društva, predsednik Vučić kaže da nema u savremenom svetu, u eri podeljenih medija i društvenih mreža, nijednog društva koje nije podeljeno.

– Koju god zemlju da pokažete svuda je slično. Jel u Americi drugačije? U Engleskoj? Najdžel Faraž ima 30 odsto podrške, a konzervativci i Laburisti zajedno nemaju 40 odsto. Pogledajte Španiju, narodnjaci i socijalisti. Pogledajte i Italiju… Mi imamo narod na ulicama, deo građana, već 12 godina. Niko nije srećan zbog toga, zato što je to skupo koštalo ovu zemlju. Zbog toga će manje rasti plate i penzije, zbog toga imamo manje turista i manje novca u ugostiteljskim objektima. To se dešava u mnogim zemljama, posebno u onima gde je to spolja izazvano – rekao je predsednik Vučić na Blicu.

Istakao je da je student Bogdan uhapšen zbor brutalnog nasilja i rušenja prostorija SNS, i kaže da je čiviluk kojim je razbijao prostorije, nosio po celom gradu.

– Tek tada je skinuo ono čime je skrivao lice. Taj potez bi trebalo da osudi svaki građanin. Ja imam utisak da jedan deo ljudi, čak i vaša televizija, pokušava od takvih ljudi da napravi heroje. A onda ste rekli da su se građani okupljali u znak protesta zato što je takav huligan uhapšen. Rekao bi čovek da su milioni građana, a u celoj Srbiji ih se skupilo 3.150 – istakao je predsednik.

Što se tiče lisica na očevoj sahrani, Vučić kaže da to pitanje mora biti postavljeno onome ko je doneo tu odluku.

– Ali zašto niko ne postavlja pitanje zašto je produžen pritvor Aniti Dimovski i Jeleni Tankosić? Godinu dana su u zatvoru, šta, da ne utiču na svedoke? Ne pita se niko koliko dece imaju… Kako ih izdržavaju. Jelena je samohrana majka. Ko joj decu vodi u školu? A ko radi nešto sa decom Anite Dimovski. Njeni roditelji su mi pisali, otac joj ima 82 godine. Pita se da li će njegovo dete ikada izaći. Tužilaštvo je donelo odluku. Ja mogu ponekada u ekstremnim slučajevima da ocenim nešto, ali odluka je na tužilaštvu – rekao je on.

Predsednik ističe da ljudi tumače stvari pojedinačno, i ne gledaju u celini.

– Kada govorite o podeljenom društvu, znate li kako će biti podeljena opoziciona scena? Izaći će na izbore sa 5 ili 10 lista, a ne sa jednom. Postoje različiti politički interesi. Problem ovde je što su neki ljudi pomislili da nasiljem mogu da dođu na vlast. Imaju mnogo novca, imaju Lajbnicov dovoljan razlog. Novac dolazi, to su neverovatne sume koje dolaze. Kada pogledate samo koliko je na hranu potrošeno, da ne govorimo kolike su dnevnice za bajkere i druge – kazao je predsednik.

Istakao je da su se okupili 24.000 puta na kriminalan način, nelegalno – što nije u skladu po bilo kojim zakonima.

– Nedavno je Ana išla u Brisel, i nikada im niko tamo nije rekao, bila je šokirana, da tamo ne znaju da svi ovi skupovi nisu bili prijavljeni. A mi smo od tih 24.000 skupova obezbeđivali čak 23.000 skupova. To je bila naša odluka, ali to nije u skladu sa zakonom. Ja sam inicirao tu odluku, koja nije u skladu sa zakonom, da bismo ih zaštitili i da ne mogu da kukaju kako ih neko napada. Davali smo i automobile da ih čuvaju, i ispred i iza, i da sprečavaju incidente sa kolima. A postavlja se pitanje, što se ne drže zakona. Stalno pričaju o zakonima, a ne drže ih se – rekao je Vučić.

On je naglasio da je u mnogo navrata pozivao na dijalog, još od 11. decembra, kada se krenulo sa ispunjavanjem zahteva.

– Tada sam rekao, pošto sam prozreo da je obojena revolucija, da neće prihvatiti razgovor. Bili su u euforiji zbog velikog broja ljudi na ulicama. Tada su u jednom trenutku imali i 90.000 ljudi na ulicama u celoj Srbiji, sada se to svelo na par hiljada. Tada su rekli da neće da pričaju. Posle smo slali pismo rektoru Đokiću, koji je rekao da jedva čeka da priča sa predsednikom, i ja sam hteo da razgovaramo, da vidimo čime su nezadovoljni. I da naglasim, sada od 1. oktobra sledi vanredno povećanje plata za prosvetne radnike. To je drugo vanredno povećanje, koje je dogovoreno sa sindikatima. 1. oktobra ide 5 odsto, i za zdravstvene radnike isto od 5. odsto. I regularno povećanje zatim od 1. januara. Da se vratim, rektor Đokić je dan posle toga rekao da ne može na ovakav i onakav način da priča, valjda su ga naučili u ambasadi nekoj – kazao je on.

Predsednik ističe da posle svih izgovorenih reči ne može da se razgovara.

– Posle kojih, nepomenik, šiptar, lopov, kriminalac… Nisam ja to pričao za njih. Pa su mi kačili slike deteta da je narko diler. I sve sam to slušao i trpeo, i ponudio razgovor. I oni meni kažu ne možemo, vi ste nas nazvali blokaderima. Pa nego šta ste? Blokići? Ja nikada nikoga nisam nazvao ustašama i teroristima. Svaki put osuđujem preteške reči, ali vi morate razumeti da nešto nailazi na odgovor. Oni su sinoć kod ćacilenda pogodili flašicom jednog momka. Kada se skupi njih 500 valjda misle da mogu nekoga da maltretiraju. I taj momak je rekao evo ja hoću da se bijem sa vama. 10 policajaca je skočilo na njega i oborilo ga na zemlju. Ne 10, 15 policajaca. Okrenuti prema momcima i devojkama u ćacilendu. Samo da vam kažem kako to izgleda – rekao je Vučić.

Zapitao je zašto su posle 10 meseci na stotinu fakulteta i dalje zarobljeni, i oni koji hoće da rade i uče ne mogu zbog blokada. Govoreći o normalizaciji nastave na fakultetima, on kaže da ne veruje da će se nastaviti predavanja ni posle 3. novembra.

– Suviše je novca uloženo u njih. Kao kada radite nešto, pravite, na tržištu to propadne, a vi i dalje ne razumete pa nećete da prodate za jeftinije. Ne mogu da napuste to iako je sve propalo. Ne postoji više mogućnost za obojenu revoluciju. A vi pitate za blokadu ispred Skupštine? Ovih hiljade drugih vas ne zanima. Ja recimo rektoru Đokiću ne verujem ništa… Pošto je lažov. Ja verujem Macutu, ali ne verujem onima koji su rekli Macutu. Evo sačekaćemo 3. novembar da vidimo da li govore istinu ili ne. Ništa oni nisu radili po svojoj volji, samo su stizale naredbe – naglasio je predsednik.

On dodaje da nije normalno kada neko blokira ulice i puteve svakog dana bez prijave skupa.

– Preko 200.000 puta su blokirane ulice i putevi na kriminalan način. Naravno da to obične građane nervira i čini ih besnim, i zato se okuplja sve više građana koji žele normalan život. Verujem da će po mom povratku iz Njujorka biti i 200.000 ljudi na ulicama. Slobodni građani su se probudili, ne oni drugi kojima neko određuje kako treba da žive. Ljudi žele normalne živote. Ja sam brinuo za svaki dan trajanja blokada, znam koliku nam štetu nanosi. Kada sam video da Đokić nije hteo da razgovara sa svojom zemljom ,a hteo je sa strancima, onda sam sve razumeo. Tada sam znao da ćemo pobediti, i da dolazi kraj, ali da oni neće hteti to da priznaju i da će gurati do kraja. Oni će gurati to do izborima, i na izborima će doživeti pravu katastrofu. Uvek se obraćaju istim ljudima u istom balonu. Ne razumeju šta se događa van njih i oko njih, baš kao što je pisao vaš kolega Ivanović. A što se liste tiče, ja bih voleo da izađu sa tom listom što pre, jer ako mislite da će da nas spasu Đokić i Bakić, ne možete da verujete koliko će manje glasova dobiti – rekao je predsednik.

Kaže da je spreman i dalje da sedne da razgovara, bez obzira na to što je “Hitler, šiptar i peder”.

– Sada kada sam bio na Banjici, pristojni ljudi sa kojima sam šetao, nijednu ružnu reč nisu nikome uzviknuli. Nikoga nisu uvredili ni na jedan način. A kod njih su uvrede stalne, to je suština njihovih skupova. Ovaj jedan koji je ljut što sam mu rekao da je neobrazovan je vikao na vašoj bivšoj televiziji uživo “Vučiću pizdo…” I svi su se smejali – kazao je on.

Naglašava da nema problem da sučeljava argumente sa bilo kim.

– Strašno nam je važno da imamo dijalog. Ja sam već uputio i ponudio to. Ali oni to neće, zato što oni meni ništa ne smeju da kažu. Šta da kažu kada ih pitam šta su ostavili od vojske, a šta danas imamo. Pa ja sam javno uputio poziv na debatu, neka dovedu i četvoro njih, a oni su rekli ne nećemo. Tražili su izbore. Prvo tražili da ne bude izbora, sada kažu ode mi glava ako ih ne raspišem. Šta će da kažu kada ih pitam koliko su pruga izgradili, puteva… Bili su ministri i funkcioneri po 12 godina, pa ništa nisu uradili. Uništili avio kompaniju, uništili vojsku. Sa čim će da izađu, osim sa mržnjom. Možete da mrzite jednog čoveka, zato što je uspešniji od vas, ali sa kojim argumentom da izađu na debatu. Znaju da nemaju nijedan ozbiljan argument – rekao je Vučić.

O izjavi Siniše Vučinića o mogućem ubistvu Pavla Cicvarića od strane blokadera, predsednik kaže da nema saznanja da se planira ubistvo.

– Dozvolite mi samo, kratko da odgovorim. Vidite kako je to interesantno. Svakog dana, svakog dana dakle, zvaničnici, novinari, analitičari, kandidati na listi blokadera, govore o tome kako me treba ubiti, crtaju me obešenog i ubijenog. Nikada to nikome nije čudno. A ovo vam je čudno. A ja ću pokazati razliku. Ja osuđujem izjavu Siniše Vučinića, smatram je neodgovornom. On je hteo da kaže da blokaderi propadaju, i to svi znaju. Ali to se ne govori na takav način, i zato i osuđujem tu izjavu Siniše Vučinića. Ali osuđujem i one koji me dnevno po 14 puta ubijaju, a vi to nikada niste uradili niti primetili. A za svaki slučaj, mi ćemo dati zadatak policiji i BIA da proveri da li postoji nešto iza tih tvrdnji, tako se ponaša odgovorna država i odgovoran predsednik – dodao je on.

(Pančevac/Blic)