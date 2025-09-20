Odobreno 70 projekata u okviru IPARD III programa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja objavila je danas Konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u Prvom javnom pozivu za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD programa. U skladu sa konačnom rang listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, biće odobreno ukupno 70 projekata, a u narednim danima očekuje se uručenje prvih rešenja za podnosioce koji su ispunili sve uslove, objavilo je resorno ministartstvo.

Predmet poziva bile su investicije u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao i novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu većim od 4,8 milijardi, a visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od tipa investicije, kao i od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, ili je investicija vezana za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

IPARD III program Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period od 2021. do 2027. godine, odnosno dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti domaće poljoprivrede.

(Pančevac)