Kakva nas zima čeka i kada stiže prvi sneg?

Svetski meteorolozi su najavili da se novi polarni vrtlog sada razvija u stratosferi iznad Severnog pola.

Pritisak i temperature već padaju iznad polarnih regiona, a sa nedavnim okeanskim i atmosferskim anomalijama koje utiču na polarni vrtlog, pojavljuju se i znaci dinamične zime 2025/2026. Sajt Severe Weather Europe podseća da “polarni vrtlog ima dugu i snažnu istoriju zimskih vremenskih uticaja na SAD, Kanadu i Evropu, posebno kada počne da se urušava usred sezone, što se dešavalo nekoliko puta u proteklih godina.”

Uticaj polarnog vrtloga na zimu 2025/2026.

Severe Weather poručuje da je polarni vrtlog važan za zimsko vreme i jedan je od glavnih igrača u oblikovanju vremena za zimu 2025/2026. širom severne hemisfere. Svake godine, kako ulazimo u jesen, polarni regioni počinju da se hlade. To je zato što se Sunce spušta niže i manje energije stiže do Severnog pola. Ali, dok polarne temperature padaju, atmosfera dalje na jugu je i dalje relativno topla.

“Ovo uzrokuje jaku temperaturnu razliku između polarnih i suptropskih regiona, što počinje da stvara veliku cirkulaciju niskog pritiska (ciklonsku) preko severne hemisfere. Ona se proteže od površinskih slojeva visoko u atmosferu. Ovo je poznato kao polarni vrtlog”, objavljeno je na poznatom meteorološkom sajtu.

Zašto je važan polarni vrtlog

“Ova stratosferska polarna cirkulacija, nazvana polarni vrtlog, može značiti razliku između veoma hladne i snežne zime i tople i suve zime. Jak polarni vrtlog obično znači jaku polarnu cirkulaciju i mlaznu struju. Ovo zadržava hladniji vazduh u Arktičkom krugu, stvarajući blaže uslove za veći deo SAD i Evrope”, glasi objašnjenje.

Slab polarni vrtlog može stvoriti poremećen obrazac mlazne struje i jak vremenski odgovor. Kao rezultat toga, teže mu je da zadrži hladni vazduh, koji sada može slobodnije da izlazi iz polarnih regiona u SAD ili druge regione srednjih geografskih širina.

Novi polarni vrtlog

Hlađenje iznad Severnog pola je već počelo. U stratosferi, hlađenje obično počinje u avgustu i snažno se pojačava tokom septembra i oktobra. Konačno, stratosfera dostiže svoj najhladniji period u novembru i decembru, kada je polarni vrtlog obično najjači.

Ispod je grafikon NASA-ine analize brzine vetra u srednjoj stratosferi iznad Severnog pola. Plava linija predstavlja prošlu godinu, a sivo-bele oblasti su istorijski podaci. Crveni kvadrat označava mesec septembar. Lepo se vidi sezonski ciklus i brzi kolaps Polarnog vrtloga prošle sezone.

Posmatrajući prognozu anomalije za isto vreme i nivo, anomalija visokog pritiska se razvija iznad Aleutskih ostrva i ka Severnom polu. Ovo će izazvati ranu deformaciju stratosferskog polarnog vrtloga i stratosferskih vetrova, održavajući ga na slabijem početnom nivou.

Ali, baš kada polarni vrtlog počinje da se formira, već možemo videti prve znake problema, koji ukazuju na potencijalno divlje vreme za polarni vrtlog u zimskoj sezoni sezoni 2025/2026. godine.

Kolaps polarnog vrtloga

Istorijski gledano, zima sa La Ninjom ima 60-75 odsto šanse da izazove događaj stratosferskog zagrevanja (SSW), što je potpuni kolaps polarnog vrtloga i oslobađanje hladnog vazduha. Do njih je došlo u prošlosti, a takođe i u skorašnjim zimama.

Faza La Ninje ima veću verovatnoću da proizvede kolaps polarnog vrtloga sredinom i krajem zime. Generalno, to znači da je događaj La Ninje nepovoljan za jak polarni vrtlog, barem u proseku, favorizujući slabu sezonu polarnog vrtloga.

Drugi faktor je QBO (kvazi-dvogodišnja oscilacija), što je redovna varijacija vetrova visoko iznad tropske stratosfere, koja se menja između istočnih i zapadnih (zonskih) vetrova. Otprilike svakih 17 meseci, ovi vetrovi potpuno menjaju smer, igrajući glavnu ulogu u razvoju polarnog vrtloga.

Polarni vrtlog u nevolji i prognoza za Srbiju

Dva važna faktora velikih razmera za predstojeću zimsku sezonu su događaji La Ninja i Kvantova orbitalna bomba (QBO). Jedan je anomalija toplog okeana u tropskom Tihom okeanu, a drugi je anomalija atmosferskog vetra, takođe u tropima. Oba faktora su trenutno u fazi koja bi mogla da dovede polarni vrtlog u nevolju.

Meteorolog Ivan Ristić objašnjava da kada je jak polarni vrtlog on forsira zapadno strujanje i onda nema jačih zahlađenja i temperature budu iznad proseka, forsira se toplija varijanta zime i cikloni sa Atlantika, kao što je islandski ciklon, guraju topliji vazduh sa jugozapada prema nama.

“Kada je polarni vrtlog slabiji onda postoji šansa da prodre i hladan vazduh sa severa i da bude hladnija zima. Tako ove godine očekujemo da kraj novembra i početak decembra, kao i kraj decembra i januar budu hladniji”, kaže Ristić.

Hladnija jesen i zima i sneg već u novembru

Prema njegovoj dugoročnoj vremenskoj prognozi, već krajem septembra se očekuju prodori sa Severnog ledenog mora što će spustiti temperaturu i opet bi došlo do promene cirkulacije što bi značilo da nećemo imati puno toplih dana i neće biti previše vruće na jesen.

“Zato već u novembru možemo očekivati prvi sneg, sa temperaturama u granicama normale. I decembar bi mogao biti kopija prethodnih decembara, sa povremenim blažim zahlađenjima uz padavine i blažim otopljenjima. Očekuje se da jesen i zima budu za nijansu hladnije od prethodnih”, zaključuje Ristić.

(Objektiv)