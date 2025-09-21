Prijem kandidata za obuku budućih podoficira: Postanite pripadnik Vojske Srbije

Pravo da se prijave imaju punoletni državljani Republike Srbije, a rok za prijavu je 30. septembar!

Generalštab Vojske Srbije raspisao je javni konkurs za prijem kandidata iz građanstva na kurs za podoficire radi zapošljavanja u profesionalnoj vojnoj službi na neodređeno vreme. Na konkurs mogu da se prijave državljani Republike Srbije rođeni 1989. godine ili kasnije, sa završenom srednjom stručnom spremom odgovarajućeg usmerenja, bez obzira na to da li su služili vojni rok. Konkuriše se za 200 podoficirskih mesta u Vojsci Srbije. Konkurs je otvoren do 30. septembra 2025. godine, a detaljne informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i obrascima za prijavu dostupne su na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs).

Pukovnik Predrag Vasović, komandant Centra za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić”, ističe da je reč o javnom konkursu Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije za prijem kandidata iz građanstva na kurs za podoficire s ciljem popune 200 podoficirskih mesta u profesionalnoj vojnoj službi. Prema njegovim rečima, pravo da se prijave imaju punoletni državljani Republike Srbije koji su zdravstveno i psihofizički sposobni, imaju završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje i nisu stariji od 35 godina. Konkurs je otvoren i za kandidate koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem. Kako je istakao, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na psihološku procenu i proveru fizičke sposobnosti, a oni uspešni će zatim biti upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu na medicinsko-zdravstvenu procenu. Pukovnik Vasović podseća zainteresovane da proces selekcije podrazumeva bezbednosnu proveru.

– Izabrani kandidati će pohađati devetomesečni kurs za podoficire u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić” u Pančevu, kao i u drugim centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije. Tokom osposobljavanja polaznicima će biti obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, udžbenici, školski pribor, uniforma, zdravstvena zaštita i novčana primanja. Po uspešnom završetku kursa kandidati stiču uslov za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme i promovisanje u čin vodnika – rekao je za „Pančevac” komandant Centra za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić”.

Centar za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić” stacioniran je u Pančevu i jedna je od jedinica Komande za obuku. Nalazi se u kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović” na Novoseljanskom putu. Ovaj vojni objekat je postao centar za obuku srpskih podoficira i mesto gde je stacioniran 11. pešadijski bataljon 1. brigade Kopnene vojske. Sam Centar formiran je 2010. godine i osnovna namena mu je obuka kandidata od profesionalnih vojnika i zainteresovanog građanstva za podoficire Vojske Srbije. Kao i svaki obrazovni sistem, i vojni se realizuje po određenim modulima, pa su tako, prema rečima pukovnika Predraga Vasovića, podoficirski kursevi organizovani u različitim modulima, a jedan deo njih se upravo sprovodi u učionicama ove kasarne. Reč je pretežno o osnovnoj obuci za podoficirske dužnosti. Vredi istaći da se u poslednjoj nedelji školovanja u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić” organizuje i priprema za svečanu promociju u prvi podoficirski čin.

Pančevac/Z.St