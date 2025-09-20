Počela velika vojna parada “Snaga jedinstva”

Velika vojna parada na kojoj će biti prikazana sva moć i sposobnost Vojske Republike Srbije pod nazivom “Snaga jednistva” održava se danas ispred Palate Srbija.

Paradi pod nazivom “Snaga jedinstva”, koja se održava povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, prisustvuje i predsednik Vučić.

Vučić dao dozvolu da počne parada “Snaga jedinstva”

Komandant parade je tražio od predsednika dozvolu za početak parade, što je Vučić odobrio. Učenici Vojne gimnazije i stručnih škola nose zastavu Srbije dugu 300 metara i tešku 300 kilograma. Veličanstvenu zastavu mogu videti svi počasni gosti kao i svi u publici. Intonirana je hima Srbije “Bože pravde”.

(Pančevac)