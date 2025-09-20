Vesti Društvo

KOBRE ODUŠEVILE Pogledajte moćnu akciju, za minut neutralisale neprijatelja!

12:41

20.09.2025

printscreen/RTS

U okviru velike vojne parade „Snaga jedinstva“ koja se danas održava u Beogradu, pripadnici Garde izveli su egzircir – prikaz uvežbanosti strojevih radnji, dok su pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ izvele prikaz obezbeđenja određene ličnosti na javnom skupu.

Posetioci su imali priliku da vide prikaz obezbeđenja određene ličnosti na javnom skupu, koju su izveli pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Usledio je ešalon pripadnika Rečne flotile, koji su izvršili tzv. „rubni pozdrav“. Ešalon su činili brod posebne namene BPN-30 „Kozara“, rečni patrolni brod tip 111, pomoćni rečni brod tip 36 „Šabac“, rečni višenamenski brod, rečni patrolni brod 211, rečni desantni brod, čamac RHIB-270.

 

Podsetimo, vojna parada je danas počela počasnom artiljerijskom paljbom pripadnika Garde iz šest oruđa sa deset plotuna i iznošenjem zastave Srbije dugačke 300 metara, koju su nosili kadeti Vojne akademije i učenici Vojne gimanzije i Vojne stručne srednje škole. U svečanom stroju se po prvi put našla konjička jedinica Garde.

(Pančevac)

Velika vojna parada “Snaga jedinstva”

