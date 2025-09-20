KOBRE ODUŠEVILE Pogledajte moćnu akciju, za minut neutralisale neprijatelja!

U okviru velike vojne parade „Snaga jedinstva“ koja se danas održava u Beogradu, pripadnici Garde izveli su egzircir – prikaz uvežbanosti strojevih radnji, dok su pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ izvele prikaz obezbeđenja određene ličnosti na javnom skupu.

Kobre na vojnoj paradi pic.twitter.com/FcxobaIZnl — FantomBeograda (@FantomBeograda) September 20, 2025

Usledio je ešalon pripadnika Rečne flotile, koji su izvršili tzv. „rubni pozdrav“. Ešalon su činili brod posebne namene BPN-30 „Kozara“, rečni patrolni brod tip 111, pomoćni rečni brod tip 36 „Šabac“, rečni višenamenski brod, rečni patrolni brod 211, rečni desantni brod, čamac RHIB-270.

Podsetimo, vojna parada je danas počela počasnom artiljerijskom paljbom pripadnika Garde iz šest oruđa sa deset plotuna i iznošenjem zastave Srbije dugačke 300 metara, koju su nosili kadeti Vojne akademije i učenici Vojne gimanzije i Vojne stručne srednje škole. U svečanom stroju se po prvi put našla konjička jedinica Garde.

(Pančevac)

Velika vojna parada “Snaga jedinstva”