Železničar poražen na domaćem terenu od OFK Beograda – 1:3

Fudbaleri Železničara poraženi su na domaćem terenu od OFK Beograda – 1:3, a jedini gol za domaći tim postigao je Karikari u 31. minutu, dok je dvostruki strelac za goste bio Enem u 17. i 51. minut, da bi Knežević pogodio sa bele tačke u šestom minutu nadoknade.

Uprkos terenskoj inicijativi nije dobro počelo za fudbalere Železničara. Enem je doveo OFK Beograd u vođstvo u 17. minutu i to je bilo sve što se tiče gostiju u prvom poluvremenu.

Uspeli su izabranici Radomira Kokovića da se stabilizuju i konačno nametnu svoj stil i ritam igre, što je urodilo plodom u 31. minutu. Kuljanin je fantastično prošao po desnoj strani, a zatim je uputio precizan pas do Karikarija, kome sa pet metara nije bilo teško da ubaci loptu u mrežu – 1:1.

Do kraja prvog dela igre dobre prilike nisu iskoristili Džasper i strelac izjednačujućeg gola.

U nastavku utakmice Enem je postigao i drugi gol za OFK Beograd, pa je Železničar došao ponovo u situaciju da juri izjednačenje. Džasper je bio najbliži golu u 63. minutu, ali je lopta otišla pored stative.

Dva minuta kasnije u šesnaestercu OFK Beograda oboren je Kuljanin, a sudija Novak Simović je pokazao na belu tačku. Šutirao je Džasper, međutim njegov šut zaustavio je golman OFK Beograda, pa je tako prilika za izjednačenje propala.

Morao je da menja nešto trener Koković pa je na teren poslao Grgića koji je pokrenuo ekipu. Ređali su se naleti Železničara jedan za drugim, ali je golman OFK Beograda bio na visini zadatka, pa su tako gosti odneli sva tri boda iz Pančeva.

Na kraju u poslednjem minutu utakmice OFK Beograd je izborio penal, a siguran realizator bio je Knežević.

U narednom kolu Železničar gostuje Vojvodini u Novom Sadu.

Železničar je igrao u sastavu: Popović, Jusif, Milikić, Kosanović, Đuričić, Ivanov /72.Knežević/, Milosavljević /71.Jevremović/, Kuljanin, Pirgić/59.Grgić/, Džasper, Karikari/87.Perov/.

(RTV Pančevo)