Kačarevo domaćin Dana nacionalnih manjina

KAČAREVO – Kačarevo je ovog vikenda bilo domaćin Dana nacionalnih manjina. Manifestacija je okupila pripadnike različitih zajednica, a osim što je bila prilika da se prikaže bogatstvo tradicije i kulture, imala je i humanitarni karakter.

U Kačarevu je obeležen Dan nacionalnih manjina, manifestacija posvećena bogatstvu različitosti, zajedništvu i uzajamnom poštovanju. Pripadnici brojnih zajednica predstavili su svoju tradiciju, običaje i specijalitete, naglašavajući koliko je važno da ovakve manifestacije neguju kulturu dijaloga i međusobnog razumevanja.

Cilj manifestacije je da se pokaže lepota različitosti koje čine jedno bogato i složno društvo.

„Obeležavamo kulturu i tradiciju nacionalnih manjina koje žive na našim prostorima. Trenutno imamo ovde Makedonce, Mađare i Slovake. Za svaku zajednicu je veoma bitno da ima nacionalne manjine, zato što zajedno neguju kulturu i tradiciju naroda koji žive na tom prostoru“, kaže Zora Čubrić, predsednica Udruženja „Etno kutak“ Kačarevo.

Dan nacionalnih manjina imao je i humanitarni karakter – prikupljana je pomoć za Nemanju, kome je potrebna podrška u borbi za zdravlje. Manifestaciju je podržao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu.

(Pančevac)