Šampion pao u Pančevu: RK Dinamo- RK Partizan 32:30

Rukometaši Dinama u 2. kolu ARKUS Super lige pobedili su na svom terenu Partizan sa 32-30 (12-13).

Obećali su domaći igrači da će se boriti i pokuašti da osvoje bodove protiv aktuelnog šampona države i na karju su u tome i uspeli. U prvom poluvremenu gosti su bili angažovaniji i imali su konstantnu prednsot od jednog do dva gola razlike, ali Pančevci nisu posustajali.

U drugom poluvremenu predvođeni povratnikom Lukom Mitrovićem, ali i raspoloženim Bogdanovićem i Perovićem Dinamo je bio nerešiva enigma za odbranu Partizana. Kada je Dinamo u 49. minutu preokrenuo rezultat i stekao prednsot od 27-25 nije je ispuštao do kraja meča.

Nikola Janasvki koji je sjajno postavio igru svoje ekipe na kraju utakmice je izjavio:

– Mi igramo tvrde utakmice sa malo golova, ali večeras smo bili sjajni i raspoloženi i čestitam mojim igračima na borbenosti. Mnogo će nam značiti ova pobeda zbog samopouzdanja mladih igrača koji su se uverili da mogu uspešno da igraju i sa najboljima. Zahavlio bih se i pančevačkoj publici koja je u velikom broju došla večeras i njihova podrška je bila sjajna, baš onakva kakvu ova ekipa i zaslužuje zbog svojih odličnih rezultata u poslednje vreme- rekao je Janevski.

Gosti su sportski priznali poraz i čestitali domaćinu.

– Dinamo je jednostvano bio bolji i više je želeo pobedu. Mi nismo godinu i po dana primili na jednoj utakmici više od 30 golova i to dovoljno govori kako smo večeras odigrali. Ovaj poraz je dobar što je došao na početku prvenstva, jer biće zanimljiva trka do kraja, a i mi ćemo izvući pouke na vreme- rekao je Đorđe Ćirković, trener Partizana.

Na ovom meču pored najefikasnijih sa 7 golova Bogdanovića i Perovića istakao se i golman Nikola Ćirković koji je bio veoma motivisan, ali i mladi reprezentativac Leo Feješ koji je postigao dva gola, ali je imao i nekoliko atraktivnih progravanja. Posle dva kola Dinamo ima stopostotan učinak i deli prvo mesto sa novosadskom Vojvodinom.

(Pančevac/G.J.)