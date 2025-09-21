Pančevo: Izložba „Meditacija/medijacija“ do 28. septembra

PANČEVO – U Galeriji Milorada Bate Mihailovića u Pančevu u toku je izložba Meditacija/medijacija koju je priredio umetnik i pisac Danijel Rotbart. Poznat je po performansima nastalim u saradnji sa međunarodnim umetnicima gde dovodi u pitanje kulturne stereotipe i istražuje meditativne pristupe stvaralaštvu a sve to dokumentovano je video zapisima, prenosi RTV.

„Meditacija/ medijacija je naziv projekta gde pozivam umetnike da sarađuju sa mnom kroz kratka performativna izvođenja u galeriji i u drugim prostorima. Jedna od mojih skulptura od aluminijuma i stakla bila je izložena na vodi,ploveći na ušću Tamiša u Dunav.Mogli smo videti kako ulazi u dijalog sa vodenom masom a mesto njihovog susreta ima mistično, simbolično značenje“, kaže Danijel Rotbart-umetnik i pisac iz SAD,autor izložbe.

Danijel je izlagao od Japana do Amerike a u Pančevu je predstavio i nove kolaže koji povezuju različite epohe. „On je bio vrlo ažuran i posvetio se istraživanju arhive fotografija starog Pančeva. Za svoje kolaže koji se nalaze Galeriji iskoristio je par fotogrtafija kao što je stara sinagoga koja više ne postoji, svetionici na Tamišu I vrlo mu je bila interesantna zgrada Svilare.Tako da je on na neki način ostavio trag u ovom pančevačkom okruženju“, kaže Ivana Markez Filipović-direktorka programa vizuelnih umetnosti KC Pančevo.

Izložbu Meditacija/medijacija u Galeriji Milorada Bate Mihailovića pančevačka publika može da pogleda do 29 septembra.

(Pančevac/RTV)