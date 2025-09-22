Pančevo Sportska dešavanja

Luka Janković u „brzom vozu“: Odlučio sam da ostanem u svom rodnom Pančevu

12:09

22.09.2025

Foto: FK Dinamo Pančevo

Sezona u Srpskoj ligi Vojvodina se zahuktava, uprava Dinamo 1945 uspešno je završila prelazni rok. U redove „brzog voza“ stiglo je novo pojačanje vezista Luka Janković (29). Predsednik Radomir Isailović posle dolaska iskusnog Jankovića rekao je:

– Čekali smo njegovu odluku i prezadovoljni smo što se Luka vratio u naš klub. Znamo njegove ljudske i fudbalske kvalitete i njegov povratak je pun pogodak za tim i mlade igrače. Očekujem da će njegove igre biti podsticaj ovom timu koji je možda najmlađi u ligi. Od narednog kola Janković je na raspolaganju treneru Tekijaškom koji ima samo pohvale za njega.-

Ovo je Jankovićev povratak u tim sa Tamiša, u kojem je već ostavio dubok trag. Karijeru je započeo u Dinamo 1945, a kasnije nastupao za superligaše BSK Borča, Železničar (Pančevo), Sloboda (Užice), Smederevo 1924 i posle uspešnih sezona u Srbiji nastupao je za poljsku Jagleniju i na Malti za Balzan. Tamo je dodatno sazreo i stekao neprocenjivo iskustvo, što ga čini još boljim i kompletnijim igračem.

 

Po dolasku u svoj matični klub iz Balzana iskusni Janković je rekao:

– Srećan sam što sam se vratio u Dinamo1945. Bilo je opcija da nastavim karijeru u inostranstvu, ali odlučio sam da ostanem u svom rodnom gradu Pančevu. Povratak u svoj klub je posle nekoliko razgovora sa predsednikom Isailovićem, koji je bio uporan da se vratim i pomognem ekipi u novoj sezoni. U timu je dosta mojih bivših saigrača i verujem da ćemo zajedno obeležiti uspešnu sezonu ,,brzog voza,,.-

Zadnji dan prelaznog roka Dinamo je pojačao, osim Luke Jankoviće,  i Nikola Jovanovski.

Ovim potpisom, ekipa Srđana Tekijaškog dobija fudbalera koji će sigurno doneti novu energiju i kvalitet u borbi za svaki bod.

