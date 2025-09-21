SLV: Dinamo1945 bolji od Kikinđana, strelci Đošić, Čižik i Dašić

U ovoj jeseni treća pobeda ,,brzog voza,, ovaj put protiv uvek neugodnih Kikinđana. Domaći fudbaleri bili du bolji rival i osvojili su zasluženo tri boda. Od samog starta domaći fudbaleri nametnuli su svoj stil igre u posle dvadeset minuta imali su prednost golovima Vanje Đošića i Pavela Čižika. Do odlaska na odmor puleni trenera Srđana Tekijaškog imali su još nekoliko prilika, ali promene rezultata nije bilo.

U drugom poluvremenu posle sedam minuta igre rezervista Nikola Kovačević smanjio je prednost Pančevaca. Pobedu domaćem timu obezbedio je svojim golom iskusni Dragan Dašić kada je savladao golmana O.Kovačevića.

DINAMO 1945 3 (2) – OFK KIKINDA 1 (0)

Pančevo. Gradski stadion. Gledalaca: 400. Sudija: Nemanja Kampić (Novi Sad) 7. Strelci: V.Đošić u 17, Čižik u 19, Dašić u 62. za Dinamo 1945, N.Kovačević u 52. minutu za Kikindu. Žuti kartoni: Čižik, Ožegović, Andžić (Dinamo 1945), Živanov, Čutović, Budai, Stanimirov, predstavnik kluba Đukić (OFK Kikinda). Igrač utakmice: Dašić.

DINAMO 1945: Andžić 7, Pavlović 7, Ožegović 7,5, Celin 7, U.Stojanović 7, Čižik 7,5 (od 82.Vlahović -), Dašić 8, V.Marković 7,5, Blagojević 7, V.Đošić 7,5 ( od 66.D.Marković 7), S.Đošić 7.

OFK KIKINDA:Jovanović 6 (O.Kovačević 6), Zečević 6 (od 6.Otoran 6), Terzin 6, Čutović 6, Molnar 7, Nikolić 6, Budai 6, Stojanov 6 (od 73.Putnik 6), Šašić 6 (od 46.N.Kovačević 7), Živanov 6 (od 46.Beloš 6), Stanimirov 6.