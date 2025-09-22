Relja (4) rođendan proslavio sa saobraćajcima

pripadnici Odeljenja saobraćajne policije pojavili su se u igraonici u kojoj je Relja proslavljao rođendan, donoseći mu specijalnu tortu sa figurom policajca na motoru

Pančevačka saobraćajna policija sinoć je sprovela nesvakidašnju „akciju“ – umesto uobičajenih kontrola i intervencija, njihova misija bila je da obraduju četvorogodišnjeg dečaka Relju, velikog zaljubljenika u policijske motore, prenosi RTV Pančevo.

Naime, povodom njegovog rođendana, pripadnici Odeljenja saobraćajne policije pojavili su se u igraonici u kojoj je Relja proslavljao rođendan, donoseći mu specijalnu tortu sa figurom policajca na motoru – motivom koji mališan obožava. Relja, koji od najranijeg detinjstva pokazuje interesovanje za policijski poziv i dvotočkaše, bio je vidno iznenađen i oduševljen posetom svojih idola.

Do ovog susreta došlo je nakon što se porodica dečaka, još u maju, obratila nadležnima sa željom da Relja dobije priliku da se približi svom snu – da upozna saobraćajne policajce i njihove motore. Policija je ubrzo reagovala, najpre pozivom na događaj gde je Relja bio počasni gost, a kasnije i planiranjem rođendanskog iznenađenja.

Ovaj gest deo je šire prakse pančevačke saobraćajne policije koja često učestvuje u humanim i društveno odgovornim akcijama – od podele paketića deci tokom praznika, do cveća za žene vozače 8. marta.

Dečakov četvrti rođendan tako je pretvoren u dan koji će on i njegova porodica dugo pamtiti, dok su pripadnici policije još jednom pokazali koliko je važna bliskost sa zajednicom, posebno sa najmlađima.

(RTV Pančevo)