NIU MIIC obeležava Evropski dan jezika 26. septembar

Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni i izdavački centar čije je sedište u Pančevu, obeležiće Evropski dan jezika 26. septembar.

„U našoj ustanovi tradicija proslavljanja 26. septembra postoji već dugo i u godinama koje su za nama obeležavali smo ga na različite načine. I ovog 26. septembra Evropa slavi svoju jezičku raznolikost, a naša ustanova se priključila ovoj proslavi sprovodeći brojne aktivnosti. Budući da se u našoj ustanovi koriste i makedonski i srpski ali i engleski, nemački i još neki jezici kao strani jezici, mnoštvo je zanimljivosti i paralela koje su napravljene između svih ovih jezika“, navodi se u saopštenju NIU MIIC.

Kako se precizira, Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni i izdavački centar u periodu od 25. do 28. septembra, će svakodnevno sa svojim aktivistima na tri lokacije i to: centar grada Pančeva, Novog Sada, kao i na Zemunskom keju, vršiti promociju trojezične brošure u kojoj su istakli važnost maternjeg jezika, kao i načine na koje građani mogu otkriti svet učeći strane jezike.

Učeći strane jezike ne upoznaju se samo strane kulture već tako mogu svoj jezik i kulturu predstaviti drugima. Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar u okviru svojih aktivnosti, ali i obeležavanja ovog datuma i dalje će poklanjati knjige i svoja izdanja. Pozivamo građane da se obrate na našu mejl adresu; niu.miic43@gmail.com , sa tekstom na temu „Evropski dan jezika“ , i na kućnu adresu će svako ko se obrati dobiti besplatno neko od naših izdanja.

„To će biti naš mali doprinos da uz pisanu reč obeležimo i podsetimo građane na 26. septembar Evropski dan jezika“, zaključuje se u saopštenju NIU MIIC.

Evropa je bogata jezicima – u njoj postoji više od 200 autohtonih jezika, što predstavlja 3 postood ukupnog broja jezika u svetu. Evropski dan jezika se od 2001. godine obeležava širom Evrope svakog 26. septembra.

(Pančevac)